Piazza Affari | scatto rialzista per Hera

Piazza Affari : in forte denaro Sogefi : Rialzo per la società di componentistica per l'industria dell'auto , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,50%. La tendenza ad una settimana di Sogefi è più ...

Vola a Piazza Affari Buzzi Unicem : Brillante rialzo per la società attiva nel settore del cemento , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,54%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

A Piazza Affari corre Fiera Milano : Prepotente rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che mostra una salita bruciante del 2,51% sui valori precedenti. Lo ...

Piazza Affari su del 3% e lo spread torna a 290 - ma a inizio seduta era a 280 - : ... le operazioni mirate di finanziamento di più lungo termine per favorire la trasmissione dei prestiti bancari all'economia reale, come possibile nuovo intervento di Francoforte, da annunciare tra ...

Piazza Affari vola dopo la svolta sulla Manovra - Lo spread torna a scendere : mai così giù da oltre due mesi : La Borsa di Milano apre in rialzo dopo i segnali positivi del governo su possibili cambi alla Manovra finanziaria. Il primo indice Ftse Mib ha segnato l'1,72% a 19.037 punti ma poi è schizzato a quasi ...

Il comparto bancario a Piazza Affari viaggia molto alto - +4 - 65% - : Si muove a passi da gigante il FTSE Italia Banks che fa anche meglio dell' indice EURO STOXX , con un guadagno di 485,93 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 10.452,67. L' indice EURO ...

Piazza Affari su del 3% e lo spread torna a 286 : Piazza Affari festeggia con un +3%, tornando a 19.279 punti, dopo solo mezzora di contrattazioni, interpretando evidentemente le ultime dichiarazioni dei due vicepremier - che rivelano anche se con ...

L'apertura sul deficit tranquillizza i mercati. Spread in netto calo - Piazza Affari vola con le banche : Rep Svolta sulla manovra: cade il tabù del 2,4% ma è scontro nella maggioranza di TOMMASO CIRIACO e CARMELO LOPAPA

Spread sotto i 300 punti e Piazza Affari a +2 - 36% dopo le aperture del governo sulla manovra : Dietrofront deciso dello Spread in avvio di giornata. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund è scivolato in avvio in area 290 punti base dai 306 di venerdì scorso. Il tasso del Btp decennale è ...

Piazza Affari : ingrana la marcia El.En : Grande giornata per El.En , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,11%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di El.En rispetto ...

Piazza Affari : allunga il passo Aeroporto di Bologna : Rialzo per l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,29%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al ...

Piazza Affari : senza freni Salini Impregilo : Prepotente rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che mostra una salita bruciante del 3,32% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di ...

A Piazza Affari - forte ascesa per IGD : Brillante rialzo per IGD , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,33%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di IGD evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Piazza Affari apre in netto rialzo. Giù lo spread : Dal fronte macro è attesa la pubblicazione dell'indice IFO , che misura la fiducia delle imprese tedesche sulla situazione attuale dell'economia e le aspettative. A Bruxelles si tiene l' intervento ...