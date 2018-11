Philippe Daverio | età | altezza | peso | moglie | figlio

caffeinamagazine

(Di lunedì 26 novembre 2018) Critico d’arte, gallerista, professore ordinario alla facoltà di Architettura dell’Università di Palermo e al politecnico di Milano, direttore della rivista “Art e Dossier”, autore e conduttore di Passepartout, Emporioe Il Capitale.è nato a Mulhouse, Francia, dove ha vissuto fino al 1968. Arrivato in Italia per gli studi universitari, ha frequentato il corso di laurea in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano. Tre le gallerie d’arte moderna da lui inaugurate: la prima, la “Galleria”, nel 1975 a Milano in Via Montenapoleone n. 6, nel 1986 la “Gallery” a New York e tre anni dopo una seconda galleria a Milano in Corso Italia n. 49, con uno spazio dedicato all’arte contemporanea.Specializzato in arte italiana del XX secolo, ha dedicato i suoi studi al rilancio ...