Pernigotti | i turchi disposti a vendere | lo hanno detto all’incontro con il premier Conte 

Pernigotti : blitz Ciocca in Turchia : ANSA, - MILANO, 10 NOV - blitz dell'europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, in Turchia, davanti alla sede della holding Toksoz per chiedere il mantenimento della produzione della Pernigotti nello ...

Marcia indietro dei turchi - Pernigotti resta in Italia : ... dove finalmente potrà essere chiaro il destino dello stabilimento di Novi Ligure, che se dovesse essere chiuso definitivamente darebbe un duro colpo all'economia dell'intero territorio alessandrino. ...

Pernigotti - notte in fabbrica contro la chiusura decisa dai proprietari turchi : "Ora Di Maio deve aiutarci" : Assemblea permanente nella "fabbrica dei gianduiotti" di Novi Ligue dove in 180 rischiano il posto. I sindacati chiedono al ministero la cassa integrazione straordinaria

Novi Ligure perde Pernigotti : la decisione dei turchi della Tuksoz : Ad annunciare la chiusura erano stati martedì i sindacati al termine dell’incontro con i rappresentanti della proprietà dell’azienda dolciaria. La

I turchi chiudono la Pernigotti Addio a un pezzo di storia italiana : La storica fabbrica della Pernigotti a Novi Ligure (Alessandria) ha chiuso i battenti. La notizia arriva dai sindacati, che nell'incontro con i rappresentanti del gruppo turco Toksoz Segui su affaritaliani.it

I proprietari turchi chiudono la Pernigotti a Novi Ligure : I rappresentanti del gruppo Toksoz, hanno comunicato ai sindacati la decisione 'definitiva' di fermare le macchine dello stabilimento. Saranno 100 i lavoratori che saranno licenziati - E' addio ad un ...

I fratelli turchi Toksoz chiudono la Pernigotti : addio a un pezzo di storia dell’industria dolciaria : addio a un pezzo di storia dell’industria dolciaria italiana: chiude la Pernigotti, dal 1860 sinonimo di cioccolato nell’immaginario collettivo nazionale e non solo. O meglio: è probabile che il marchio resti, a rimanere solo un ricordo sarà l’azienda di Novi Ligure che ha ancora 200 dipendenti, di cui 50 in produzione e il resto in amministrazione...