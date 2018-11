Per Renault Sport F1 il quarto posto nel Costruttori

F1 – Spaventoso incidente ad Abu Dhabi Per Hulkenberg : numerose capovolte e principio di fuoco sulla Renault del tedesco [VIDEO] : Che spavento per Nico Hulkenberg al Gp di Abu Dhabi: terribile volo in pista per il tedesco della Renault Il Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione 2018 di F1, è iniziato con un clamoroso colpo di scena che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Verso la fine del primo giro della corsa sul circuito di Yas Marina, Nico Hulkenberg è stato protagonista di un terrificante incidente. Dopo un contatto con Grosjean, la monoposto del tedesco ha ...

La guerra segreta tra Renault e Nissan dietro l'arresto del suPermanager Ghosn : A quel tempo, spiega il giornale, il ministro dell'Economia, che era Emmanuel Macron, e Carlos Ghosn erano in disaccordo sui diritti di voto dello Stato francese nell'alleanza Renault-Nissan. Dopo ...

Renault - un duo Per il dopo-Ghosn Parigi e Tokyo fanno quadrato : Il consiglio di amministrazione di Renault, dopo l'arresto del presidente e amministratore delegato, Carlos Ghosn, dovrebbe puntare sul tandem ad interim formato dall'amministratore indipendente Philippe Lagayette e il numero due del gruppo automobilistico, Thierry Bollore', lontano cugino di Vincent Bollore'. Lo riporta l'agenzia francese Afp citando fonti vicine al dossier Segui su affaritaliani.it

Ghosn Perde anche Renault - ma quanti punti oscuri sul licenziamento : PECHINO - Che cosa ha fatto Carlos Ghosn? Il giorno dopo l'arresto in Giappone del super manager dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, mentre i titoli delle società continuano a cadere in Borsa e ...

Caso Ghosn - La Francia è prudente ma vuole una nuova governance Per la Renault : La Francia è intenzionata ad andare a fondo nella questione dell'arresto di Carlos Ghosn con l'obiettivo di avere maggiori informazioni sulle accuse di frode fiscale mosse dalla giustizia giapponese al numero uno della Renault e dell'Alleanza con la Nissan e la Mitsubishi. Al tempo stesso, però, Parigi chiede una governance temporanea per superare limpasse. Lo riferisce Bruno Le Maire, che nel ruolo di ministro dell'Economia è tra i ...

Renault-Nissan - il presidente Carlos Ghosn arrestato Per falso su compensi e bilanci : Sarà licenziato il manager che ha portato il gruppo franco-nipponico al primo posto nella classifica mondiale dei costruttori d’auto

Arrestato Carlos Ghosn Per falso su bilanci e compensi : calano in Borsa Renault e Nissan : Il top manager del costruttore automobilistico Renault-Nissan, Carlos Ghosn, è stato Arrestato domenica 18 novembre a Tokyo, Giappone. La notizia sta facendo il giro del mondo, perché potrebbe destabilizzare i vertici del gruppo franco-nipponico, primo al mondo davanti a Volkswagen, se si considerano anche i veicoli commerciali. Sull'imprenditore brasiliano non pendono soltanto le accuse mosse dai magistrati, ma anche quelle lanciate da Nissan ...

Il presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan Carlos Ghosn sta Per essere arrestato in Giappone : Il presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan Carlos Ghosn sta per essere arrestato in Giappone, e sarà licenziato per presunte violazioni finanziarie. Ghosn sarebbe coinvolto nel caso insieme a un altro importante dirigente, Greg Kelly: avrebbero deliberatamente sottostimato i