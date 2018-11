Pensioni | Boeri | “Con quota 100 visione distorta del mercato del lavoro Non è un bus

Pensioni e quota 100 - la Lega risponde a Boeri : «I costi sono sostenibili» : Il professore che ha scritto il capitolo Pensioni per il programma della Lega risponde al presidente dell’Inps. «Boeri? Uno studioso di valore, penso debba finire il suo mandato. Io suo successore? Ho la mia attività, sto bene così»

Pensioni - scontro Boeri-Di Maio su quota 100 : 'Insostenibile' - 'Si farà' : Queste le due prese di posizione che paiono emergere se si confrontano le ultime dichiarazioni del presidente dell’Inps Tito Boeri (quota 100 è insostenibile) e del vicepremier Luigi Di Maio (quota 100 si farà). Il primo, rilasciando una lunga intervista al Corriere della Sera, ha ribadito le proprie perplessità in termini di costi ed efficacia della misura, mentre il secondo ha sentenziato, a margine di un incontro all'Its Barsanti di ...

Tito Boeri e riforma Pensioni - i conti non tornano : Il presidente dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Tito Boeri, torna a farsi sentire dopo l'attacco ricevuto da parte del vice premier Matteo Salvini relativamente alla quota 100, la somma tra età anagrafica e anni di contribuzione che, in caso di approvazione del decreto, permetterà ad una vasta platea di lavoratori di andare in pensione con qualche anno di anticipo, tenendo però conto di una eventuale penalizzazione che colpirà ...

Pensioni - Salvini : Boeri sfiderà Minniti alle primarie Pd. Di Maio : quota 100 si farà : I vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio insistono su quota 100 e attaccano il presidente dell'Inps Tito Boeri, secondo il quale «con la quota 100 i conti non...

Pensioni - Boeri : con quota 100 i conti non tornano : Roma, 19 nov., askanews, - 'In tutti gli scenari con 62 anni di vecchiaia e 38 di anzianità contributiva viene fuori una crescita della spesa nel tempo. L'idea di una dotazione piatta e costante a ...

Di Maio smentisce Boeri : «Niente allarme sulle Pensioni - quota 100 si farà» : Il presidente dell'Inps Tito Boeri lancia l'allarme sulle pensioni? «Io eviterei allarmismi inutili. quota 100 si farà » la pronta risposta del vicepremier Luigi Di Maio a margine della sua visita all'...

Quota 100 - l’allarme di Boeri sulle Pensioni : “I conti non tornano - Inps rischia l’assalto” : "In tutti gli scenari con 62 anni di vecchiaia e 38 di anzianità contributiva viene fuori una crescita della spesa nel tempo. L’idea di una dotazione piatta e costante a sette miliardi l’anno non è minimamente supportata da alcuna delle simulazioni che ci hanno chiesto. Ma quando ho sollevato il problema, ho avuto solo aggressioni verbali e tentativi di screditarmi", ha dichiarato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, parlando della riforma Quota ...

Pensioni e Quota 100 - Boeri insiste : i conti del Governo non tornano : A due giorni dal parere finale della Commissione europea sull’intero impianto della Manovra 2019, che potrebbe anche portare subito all’apertura della procedura di infrazione verso l’Italia, torna anche il titolare dell’Inps (ancora per poco?) Tito Boeri, a tuonare e lanciare l’allarme sulla riforma delle Pensioni targata Governo Lega-5stelle. E lo fa a tutto spiano, denunciando anche gli attacchi subiti dal Governo. I conti non tornano, secondo ...

Pensioni quota 100 conviene al lavoratore : scontro Salvini-Boeri : Pensioni quota 100 potrebbe riservare una bella sorpresa. Contrariamente a quanto spesso paventato, l'uscita in anticipo dal mondo del lavoro per chi ha raggiunto i parametri previsti potrebbe essere conveniente per il lavoratore. Tutto dipende da come vengono effettuati i calcoli. E questa chiave spiegherebbe anche lo ...

Pensioni - Boeri : «Quota 100 - mancano fondi» Salvini : «Ha stufato» : Secondo il presidente dell'Inps «il governo si è posto come obiettivo quello di aumentare i pensionati», ma non sono stati previsti abbastanza fondi

Pensioni - Boeri : “Per quota 100 mancano risorse per 2020-2021”. Salvini : “Ha stufato - si dimetta e si candidi con il Pd” : Per quota 100 mancano “risorse aggiuntiva per il 2020 e il 2021 rispetto al primo anno”. Secondo Tito Boeri, presidente dell’Inps, la manovra del governo Lega-M5s non ha previsto le risorse necessarie per l’intervento che intende fare sulle Pensioni. Un’accusa a cui ha replicato il vicepremier della Lega Matteo Salvini: “E’ in perenne campagna elettorale: ha stufato. Si dimetta, si candidi col Pd alle ...

Pensioni - Boeri : "Per quota 100 mancano le risorse per il 2020 e il 2021" : MILANO - L'introduzione di quota 100 per anticipare l'accesso alla pensione rischia di non essere strutturale, perché le risorse accantonate dal governo potrebbero essere insufficienti. È l'allarme ...

Boeri : 'Sulle Pensioni i conti del governo non tornano e lo spread sta riducendo gli assegni' : Sulle pensioni, ed in particolare l'uscita con 62 anni di età e 38 di contributi, i conti del governo non tornano. Lo ha ribadito il presidente dell'Inps Tito Boeri, nel corso di un incontro dedicato ...

