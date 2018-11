calcioweb.eu

: RT @RadioSportiva: ??? Loria: 'Chi più difficile da marcare tra #Belotti e #Pavoletti? Ero abituato a Ibra e Eto'o... Sono due buoni attacca… - cremaschi65 : RT @RadioSportiva: ??? Loria: 'Chi più difficile da marcare tra #Belotti e #Pavoletti? Ero abituato a Ibra e Eto'o... Sono due buoni attacca… - RadioSportiva : ??? Loria: 'Chi più difficile da marcare tra #Belotti e #Pavoletti? Ero abituato a Ibra e Eto'o... Sono due buoni attaccanti' - CalcioWeb : #Pavoletti Vs #Belotti, quando il gol ti cambia la stagione -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Si conclude la 13^ giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante che ha regalato grosse emozioni ed indicazioni per le zone alte e per quelle basse. La giornata si conclude con botto, in campo Cagliari e Torino che si preparano a scendere in campo per una partita importante per la zona salvezza e per l’Europa. Ladel club sardo può essere considerata molto positiva, il tecnico Maran sta sorprendendo, il Cagliari gioca un ottimo calcio e si candida a disputare unatranquilla. Ladel Torino può considerarsi altalenante, la squadra può tranquillamente lottare per l’Europa ma qualche passo falso di troppo ha condizionato la classifica della squadra di Mazzarri.Vs, è sfida di attaccanti LaPresse/Alessandro Tocco La partita presenta alcuni spunti interessanti, in particolar modo la sfida di attaccanti trae ...