Patanè | Padre Ernesto è stato coraggioso | non lasciamolo solo

(Di lunedì 26 novembre 2018) Roma – "Don, il parroco della Chiesa Santa Maria Liberatrice a Testaccio, ha compiuto un enorme atto di coraggio, denunciando le minacce subite da alcuni rom che gli chiedevano il 'pizzo' sull'elemosina. A lui va tutta la mia stima e la mia solidarieta'". Cosi' in una nota Eugenio Patane', consigliere regionale del Pd, in riferimento alla vicenda raccontata dal quotidiano Leggo."Oggi piu' che mai Don- ha aggiunto Patane'- che ha fatto dell'aiuto alle persone piu' bisognose la sua missione di vita, non deve essere lasciato, ma sentire ancor piu' forte il calore del suo quartiere, della citta' di Roma e delle Istituzioni".