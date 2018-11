Paquetà pronto a salutare il Flamengo per approdare al Milan | “è un arrivederci | pronto

Milan - Paquetà pronto a sbarcare in Italia ma “prima ho un compito da svolgere” : Paquetà sarà l’acquisto invernale del Milan di Elliott, già fissato il suo arrivo in rossonero nella finestra di mercato di gennaio Il brasiliano Paquetà è pronto a sposare il nuovo progetto Milan targato Elliott. Parlando al sito Coluna do Flamengo, il calciatore ha manifestato tutta la propria gioia per il trasferimento imminente: “Non posso dire molto per questioni contrattuali, ma sono felice ed entusiasta, un momento ...

Milan - Maldini : “Paquetá non è pronto ma può far sognare i tifosi” : Ospite a Trento al “Festival dello Sport”, Paolo Maldini, leggenda e dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando non solo della sua carriera ma anche di argomenti di attualità partendo dal tecnico rossonero Gattuso. Milan, Maldini: “L’immagine di Gattuso sta cambiando” Queste le parole neo-responsabile dell’Area sport del club meneghino: “Rino ha un grande […] L'articolo Milan, ...

Calciomercato Milan - non solo Paquetà per i rossoneri : Leonardo pronto a piazzare un altro colpo a centrocampo : Il prossimo obiettivo dei rossoneri si chiama Leandro Paredes, centrocampista argentino attualmente in forza allo Zenit. Le alternative sono Barella e Ramsey Non solo Paquetà, già bloccato in vista del mercato di gennaio, il Milan continua a muoversi per rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso. LaPresse/Jennifer Lorenzini Il prossimo obiettivo è un centrale di centrocampo, che corrisponde alle caratteristiche di Leandro Paredes, ex Roma e ...