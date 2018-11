Paola Caruso operata d’urgenza | ha preso una borsa in faccia durante la finale di Pechino

Paola Caruso operata d’urgenza : ha preso una gomitata in faccia durante la finale di Pechino Express : “Ieri sono stata operata d’urgenza a Roma dal mio chirurgo di fiducia. Ci mancava questa. Però, l’importante, è che mi hanno messa a posto”, Paola Caruso su Instagram racconta un brutto episodio capitatole qualche giorno fa. La Bonas di Avanti un altro ha infatti partecipato come concorrente a Pechino Express e per la finale, essendo il programma registrato, è stata organizzata una visione di gruppo. La ragazza durante la proclamazione delle ...

Paola Caruso operata d'urgenza al naso dopo una "borsettata" : Intervento d'urgenza al naso per Paola Caruso. La "bonas" di Avanti un altro infatti si è sottoposta ad una operazione chirurgiva subito dopo la premiazione nella serata finale di pechino Express. Ed è stata proprio la Caruso a raccontare quanto accaduto nelle Stories di Instagram.La showgirl infatti sarebbe stata colpita involontariamente da una "borsettata" al volto proprio nelle concitati fasi della festa per la fine di Pechino Express. E ...

Paola Caruso operata d'urgenza : incidente al viso - lei sbotta 'Ci mancava solo questa' : Paola Caruso, la famosa Bonas del programma di Paolo Bonolis "Avanti un altro" ha avuto un incidente e si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico d'urgenza. La showgirl è stata colpita da una "borsettata" in pieno viso durante i festeggiamenti della fine del programma Pechino Express che ha decretato la vittoria della coppia formata da Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti. L'incidente subito da Paola Caruso durante i festeggiamenti ...

Paola Caruso operata d’urgenza a Roma : come sta ora : Paola Caruso operata d’urgenza dopo l’incidente: cosa è successo Paola Caruso è stata operata d’urgenza dopo l’incidente avvenuto qualche giorno fa durante la finale di Pechino Express. L’intero cast della settima edizione dell’adventure game, guidato da Costantino della Gherardesca e targato Rai Due, si è ritrovato in un noto locale di Milano per festeggiare la fine del reality e per vedere l’ultima ...

Paola Caruso mostra il pancione e scatta la polemica – «C’è volgarità nella foto?» : Paola Caruso ha deciso di condividere con i suoi fan questo momento importante della sua vita pubblicando una foto con il pancione in mostra. Ma qualcuno ha storto il naso. A rovinarle la giornata dopo una seduta in pieno relax siano stati una serie di attacchi e commenti dopo essersi dovuta giustificare con alcuni utenti. Il motivo? nella foto del pancione, Paola si è mostrata coperta soltanto da un asciugamano. Le mamme pancine si sono ...

