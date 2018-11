Paola Barale è incinta? Il sospetto e le prove della presunta gravidanza

Raz Degan parole dolci per Paola Barale - lei invece no : cosa ha detto dell'ex : Continua a girare il mondo i viaggi, si sa, sono la sua passione e racconta le sue esperienze sui social. Al settimanale ' Chi ' un anno fa la Barale aveva rivelato anche 'altro', confessando che non ...

Maurizio Costanzo Show - Raz Degan torna a parlare di Paola Barale | Video : Ieri, in seconda serata, è andata in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Tra gli ospiti in studio c’era anche Raz Degan, vincitore della dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi. L’israeliano è tornato in Italia dopo un lungo viaggio all’estero. Nella sua vita l’attore ha visitato circa 100 paesi ed ha dichiarato da Costanzo che il suo sogno da piccolo era proprio quello di viaggiare. Oggi si ritiene ...

Raz Degan parla al Maurizio Costanzo Show di Paola Barale : Nella puntata del Maurizio Costanzo Show andata in onda ieri sera, il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo ha avuto tra i suoi ospiti anche l'attore e modello israeliano Raz Degan.Tra le diverse domande poste a Degan, il marito di Maria de Filippi gli ha chiesto se sentisse ancora Paola Barale, con la quale è stato fidanzato per diversi anni. Ecco cosa ha risposto Raz: Nel mio cuore c’è solo una Paola e resterà per sempre. ...

Paola Barale - la confessione : «Sono single da 3 anni. Fidanzati? Meglio gli animali» : Paola Barale single per scelta. «Non sto con nessuno da tre anni perchè ho smesso di credere nell'amore. Gli uomini mi hanno delusa». Lo ha confessato a Caterina Balivo...

Vieni da me Paola Barale parla della sua vita privata e professionale : Paola Barale è stata ospite nel salotto di “Vieni da me” condotto da Caterina Balivo. La Barale ha confessato di non credere più molto nell’amore e di aver trovato un suo equilibrio, ma ha anche raccontato qualche aneddoto legato agli anni in cui era all’apice del successo prima di allontanarsi dal piccolo schermo e comparire solo raramente. Durante l’intervista con Caterina Balivo, i fan della showgirl non hanno potuto ...

Paola BARALE/ "Sono stata fidanzata dai 16 ai 48 anni - ho smesso di credere nell'amore" (Vieni da me) : PAOLA BARALE è ospite nel salotto di Caterina Balivo, nel programma Rai "Vieni da Me". La showgirl, lontana da molti anni dal mondo dello spettacolo, tornerà in televisione?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 22:30:00 GMT)