Pamela | Oseghale in Tribunale per l' udienza preliminare

Omicidio Pamela Mastropietro - chiesto rinvio giudizio Oseghale/ Ultime notizie - attesa per udienza preliminare : Omicidio Pamela Mastropietro, chiesto rinvio giudizio Oseghale. Ultime notizie Macerata, attesa per udienza preliminare: accuse supportate da testimonianza ex compagno di cella(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 23:34:00 GMT)

Pamela Mastropietro : 3 nigeriani a processo per spaccio di droga/ Ultime notizie - per Oseghale rito ordinario : Pamela Mastropietro: rinviati a giudizio i tre nigeriani per spaccio di droga. Innocent Oseghgale, unico accusato dell'omicidio, sarà processaro con rito ordinario.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:49:00 GMT)

Pamela - pentito incastra Oseghale : “In cella con me ha confessato” : Non c"è ancora giustizia per Pamela Mastropietro, brutalmente uccisa e fatta a pezzi in quella maledetta giornata del 30 di gennaio. Il nigeriano Innocent Oseghale, chiuso dietro le sbarre del carcere di Marino del Tronto, ha confessato di esser stato lui a sezionare il corpo della ragazza, ma continua ad affermare di non aver avuto alcuna parte nell"omicidio.Stavolta, però, delle nuove dichiarazioni potrebbero finalmente rafforzare le ...

