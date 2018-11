Pagamenti con carte | è finita l' era dei costi extra

InfoCamere - l'Istituto Pagamenti si trasforma in Iconto : Cambia veste giuridica, mantenendo la qualità dei servizi e l'attenzione al cliente, l'Istituto di Pagamento di InfoCamere. Per conferimento del relativo ramo di azienda da InfoCamere S.c.p.a. - la ...

Pagamenti online : gli italiani preferiscono le carte di credito : Dai risultati di un recente studio effettuato da Adyen emerge che più dell’80% degli italiani che effettuano acquisti online utilizza la propria carta di credito. Per questa ricerca, sono state prese in esame le abitudini dei leggi di più...

Pa : da Consiglio Regione Lombardia sì a risoluzione Pagamenti tempestivi (2) : (AdnKronos) - Inoltre gli operatori che partecipano al bando dovranno produrre una autocertificazione che afferma il rispetto della puntualità dei pagamenti secondo le normative vigenti e nei contratti stipulati da Regione Lombardia e dagli altri enti del sistema regionale dovrà essere inserita una

Pa : da Consiglio Regione Lombardia sì a risoluzione Pagamenti tempestivi : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - Rendere sempre più puntuali e tempestivi i pagamenti nella filiera della Pubblica amministrazione e premiare le aziende e le società maggiormente virtuose nei tempi di pagamento. Sono questi gli obiettivi della proposta di risoluzione approvata in commissione Bilancio d

Lupiae - continua il braccio di ferro : ancora ritardo nei Pagamenti e respinte le proposte dei lavoratori

Arriva PostePay Connect - unione di Pagamenti digitali e telefonia mobile : Poste Italiane, in occasione della tre giorni che si sta tenendo a Milano, ha presentato l’innovativa PostePay Connect al Salone dei pagamenti . Si tratta della prima soluzione digitale e integrata di PostePay Spa che unisce i leggi di più...

Nasce PostePay Connect : convergenza tra Pagamenti e mobile : Milano, askanews, - Poste Italiane ha presentato al Salone dei pagamenti di Milano la nuova PostePay Connect: una soluzione digitale che coniuga i servizi della carta PostePay Evolution con quelli ...

Pagamenti via smartphone con Bancomat Pay - ecco quando arriverà : Sarà disponibile dal 1 gennaio 2019 il nuovo servizio Bancomat Pay, che permetterà di comprare, sia online che nei negozi fisici, attraverso il proprio smartphone, oltre che di pagare le tasse verso la Pubblica Amministrazione (che si tratti di istituti scolastici, universitari, ASL, etc.). Nato dalla collaborazione tra Bancomat S.p.A. ed il gruppo SIA, la piattaforma offrirà la possibilità di scambiare soldi in assoluta sicurezza, senza dover ...

NoiPA avviso 22/10 : servizio “Consultazione Pagamenti” indisponibile : NoiPA pubblica un avviso sul sito e sulla pagina Facebook oggi 22 ottobre 2018, informando gli utenti della momentanea indisponibilità del servizio online “Consultazione pagamenti”. L’avviso dice: “Vi informiamo che il nostro team tecnico sta effettuando tutte le operazioni necessarie a ripristinare pienamente il servizio “Consultazione pagamenti” nel minor tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio.” Ricordiamo che ...

NoiPa : al via il nuovo servizio di consultazione Pagamenti : Un apposito comunicato sul portale NoiPa ha annunciato ai contribuenti del settore pubblico l’avvio di un nuovo servizio di consultazione del Cedolino e dello stipendio per tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione. “consultazione pagamenti”, questo il nome del nuovo servizio e sarà utile per poter visualizzare l’importo dell’ultima rata di stipendio elaborata. La visualizzazione avverrò con anticipo rispetto alla pubblicazione del ...

Fatture - Pagamenti e Iva : le 10 cose che cambiano con la nuova manovra : Le novità sulla manovra di fatto cambieranno diversi aspetti su parecchi fronti. Dalla flat tax alle pensioni fino al reddito di cittadinanza, la legge di Bilancio porta parecchie novità anche nel rapporto tra contribuenti e lo Stato. Per quanto riguarda le tasse, ci sarà lo stop all'aumento dell'Iva per il 2019. Un aumento che però poi potrebbe materializzarsi nel 2020 e nel 2021. Sempre sull'Iva ci sono altre novità che riguardano le Fatture. ...

Archivio Scontrini e Ricevute permette di archiviare tutti i Pagamenti sullo smartphone : Archivio Scontrini e Ricevute è un'applicazione che permette di scannerizzare tutte le Ricevute dei pagamenti effettuati e archiviarli nello smartphone. E' possibile specificare la tipologia, la descrizione, la data di emissione, l'importo, se la spesa è detraibile e allegare la scansione dello scontrino o della ricevuta in modo da poterli inviare al fiscalista per la dichiarazione dei redditi. L'articolo Archivio Scontrini e Ricevute permette ...

Skype - invio di soldi su Windows 10 con integrazione Paypal. Ulteriore nuovo sistema Pagamenti digitali : Al via nuova possibilità di pagamento con Paypal tramite Skype anche per gli utenti Windows 10: come funzionerà e novità

Economia : Piacentini - Team Digitale - a 'Il Sole 24 Ore nòva.tech' - la Pa digitale parte dai Pagamenti : Roma, 11 ott 09:17 - , Agenzia Nova, - La buona notizia è che la digitalizzazione della Pubblica amministrazione continuerà ad avere una cabina di regia a Palazzo Chigi: il Dpcm... , Res,