Padova | la classe si vaccina per proteggere la compagna Un gesto che ci può insegnare

Padova - un’intera classe delle elementari si fa vaccinare contro l’influenza per proteggere compagna immunodepressa : Un’intera classe delle scuole elementari di Baone, in provincia di Padova, si è fatta vaccinare contro l’influenza per proteggere una compagna e consentirle di tornare a scuola. La piccola, infatti, è immunodepressa e non può sottoporsi alla vaccinazione, ma nemmeno rischiare di prendere l’influenza. E così è scattata la catena di solidarietà con gli alunni della terza elementare dell’istituto comprensivo che si sono ...

