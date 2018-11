Ospedale in piazza | screening gratuiti a Villa Tibera

In Ospedale per un trauma cranico - dimesso e trovato morto nel piazzale : Gli operatori del Suem118 hanno trovato il suo corpo privo di vita, nella notte tra sabato e domenica, alla fermata dell'autobus nel piazzale antistante l' ospedale dell'Angelo a Mestre. Daniele Rizzardini, 66 anni, residente a Marghera, era stato dimesso poco prima dal Pronto soccorso, al quale si era rivolto per un trauma al capo provocato da una caduta, secondo quanto lo stesso aveva riferito ai sanitari.--Ieri mattina la Procura di Venezia ha ...

