Omicidio Pamela | Oshegale chiede scusa La madre | ' Una presa in giro'

Omicidio Pamela Matropietro - proteste in tribunale per Oshegale : “Assassino - mostro” : Insulti e proteste all'indirizzo di Innocent Oseghale, il nigeriano accusato dell'Omicidio di Pamela Mastropietro, la diciottenne romana il cui corpo fu trovato in due trolley nella campagne della provincia di Macerata. Contestato anche il sindaco Romano Carancini, che ha confermato che il comune si costituirà parte civile al processo.Continua a leggere

Omicidio Pamela - proteste in tribunale per Oshegale 'Assassino - mostro' : 'Assassino, mostro'. Così una quarantina di manifestanti, molti provenienti da Roma, hanno gridato contro Innocent Oseghale al suo arrivo al tribunale di Macerata, per l'udienza preliminare per la ...

Omicidio Pamela Mastropietro - chiesto rinvio giudizio Oseghale/ Ultime notizie - attesa per udienza preliminare : Omicidio Pamela Mastropietro, chiesto rinvio giudizio Oseghale. Ultime notizie Macerata, attesa per udienza preliminare: accuse supportate da testimonianza ex compagno di cella(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 23:34:00 GMT)

Luca Traini condannato a 12 anni : il raid xenofobo dopo l'Omicidio di Pamela Mastropietro : Il 3 febbraio scorso il 29enne aveva sparato dalla sua auto per le vie di Macerata a 6 migranti. Il giorno prima era stato...