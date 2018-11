Oltre 100 partite di calcio sulla Rai nei prossimi mesi

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : Mikaela Shiffrin è già in fuga con Oltre 100 punti su Petra Vlhova : Mikael Shiffin vince anche lo speciale di Killington, Stati Uniti, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 e vola già via in Classifica generale ed in quella di specialità. L’americana, infatti, raggiunge quota 310 punti e allunga nettamente sulla seconda della classe, la slovacca Petra Vlhova, a +114 punti! Al terzo posto rimane la nostra Federica Brignone a -130, mentre Wendy Holdener è quarta a -149. Per quanto riguardo la ...

Siria : governo - Oltre 100 feriti in attacco chimico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Accordo con l'Agenzia delle Entrate - Facebook verserà Oltre 100 milioni : Chiusa la controversa relativa alle indagini fiscali condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura di Milano...

Quota 100 e precoci : Oltre 600mila posti di lavoro potenzialmente liberi nei prossimi mesi : Negli ultimi dieci anni sono stati 2 milioni i lavoratori andati in pensione e ai quali l'Inps ha dovuto versare un assegno di circa 2000 euro lordi al mese. Ogni anno sono stati collocati a riposo circa 200 mila lavoratori tra dipendenti privati, parasubordinati e pubblico impiego. Solo con la legge Fornero si è avuto un ribasso sulle statiche vigenti, ma nel 2017 c'è stato un rialzo con 224.329 assegni liquidati. Il totale di pensionamenti ha ...

Incendi in California : 80 vittime e Oltre 1000 dispersi. Catastrofe a Paradise : Non si placa la furia degli Incendi in California, che vanno ormai avanti da oltre una settimana devastando intere aree geografiche come mai era successo nella storia americana. Dopo giorni e giorni...

Decreto Dignità - Oltre 100 tagli alla Asl di Foggia : 'Ho una certa età - chi mi riprende a lavorare?' : Iniziano a farsi sentire i primi effetti del Decreto Dignità voluto dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio . Gli operatori socio-sanitari della Asl di Foggia saranno tra i primi a non essere rinnovati ...

Francia - tensione tra manifestanti e polizia : più di 100 feriti e Oltre 50 fermi. L’intervento delle forze dell’ordine : I “giubbotti gialli“, dai gilet catarifrangenti usati in caso di incidente, hanno manifestato contro l’aumento del prezzo dei carburanti, bloccando diverse città della Francia. A Parigi, hanno tentato di raggiungere l’Eliseo, dove sono stati respinti dalla polizia. In tutto, ci sono stati più di 100 feriti, oltre 50 fermi e un morto: in Savoia una manifestante di 63 anni è morta investita da un’auto. Nel video, un ...

"Se mi cacciano faccio ricorso e chiedo io 100mila euro - Oltre ai danni biologici e penali". La Fattori - M5s - sulle barricate : Elena Fattori, senatrice M5s che vorrebbe lottare per i principi originari del Movimento per questo derubricata nel ruolo di dissidente, ci tiene a precisare, parlando al Corriere della sera, che lei ieri non ha votato il decreto Genova perché stava male. "Avrei tanto voluto esserci al Senato per il voto sul decreto Genova e Ischia». Anche se avrebbe votato contro, come precisa.«La questione del condono di Ischia la sapete. ...

Incendi in California - salgono a 44 le vittime : devastazioni per Oltre 100 mld : Ma di ora in ora si fa sempre piu' pesante anche il bilancio dei danni, per le persone oltre che per l'economia dello stato, e sempre piu' urgente la necessita' di reperire risorse e soccorsi. Molte ...

