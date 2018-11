Olimpiadi | Malagò fiducioso a Tokyo | Giochi in Italia e riforma condivisa

Giovanni Malagò a tutto tondo : “La riforma dello sport - l’Italia nell’elite mondiale - le Olimpiadi e il dilettantismo” : Da qualche settimana si sta parlando della riforma dello sport presente nella Legge di Bilancio che il governo dovrà approvare entro la fine dell’anno. Il provvedimento dovrebbe limitare notevolmente l’autonomia del Coni che negli ultimi decenni ha gestito lo sport italiano nella sua totalità, il Presidente Giovanni Malagò sta parlando con il sottosegretario Giorgetti per trovare un accordo e ha fatto un punto della situazione in ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Malagò : “Importante questo CONI come partner”; Bach : “Politica e sport siano neutrali” : “Incontrerò il sottosegretario Giorgetti il 12 novembre e se non fosse sufficiente ci rivedremo il giorno dopo e quello dopo ancora, perché venerdì 15 abbiamo in programma le riunioni di Giunta e Consiglio del CONI ed è evidente che sarebbe un bene per tutti trovare in questi incontri la soluzione che il presidente Bach auspica e intravede, per non dire vede“. Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, commenta così la questione legata ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Gian Franco Kasper : “Per me l’Italia ha una candidatura forte. E Malagò…” : La candidatura congiunta Milano-Cortina assume sempre maggior forza: lo conferma anche il numero uno della FIS, l’elvetico Gian Franco Kasper, che a “Il Gazzettino” ha rilasciato un’intervista dove ha analizzato la situazione delle tre contendenti per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026. Lo svizzero ha così parlato della proposta del Bel Paese: “Difficile dare una favorita, vedremo a gennaio ...

Olimpiadi invernali 2026 - Malago : 'Non ci sarà un comitato promotore' : 'Non ci sarà un comitato promotore. Questo per snellire l'operatività, la gestione e gli aspetti burocratici. Ci sono gli stakeholder: si vedranno la prossima settimana con tutti gli operativi, con ...

Giovanni Malagò : "la candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi è molto forte" : Il Presidente del CONI Giovanni Malagò , di ritorno dall'Argentina per i lavori del comitato olimpico internazionale, di cui è stato eletto membro, "un riconoscimento non solo alla sua persona ma ...

Olimpiadi : Zaia domani al Coni per incontro con Malagò - Fontana - Sala e Ghedina : Venezia, 16 ott. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sarà domani nella sede del Comitato Olimpico Nazionale al Foro Italico dove, alle ore 11, si terrà il previsto vertice per proseguire il lavoro comune per la candidatura italiana di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali

Olimpiadi 2024 - Malagò sicuro : “andando a dama con la candidatura di Roma - avremmo risolto il problema stadi” : Il presidente del CONI ha sottolineato come la candidatura ai Giochi del 2024 si sarebbe risolto in Italia il problema stadi “Ieri al Quirinale, in occasione dei 120 anni della Figc, si parlava del tema degli stadi. Se fossimo andati a dama con la candidatura di Roma 2024, oggi il problema degli stadi sarebbe già stato risolto“. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, all’indomani dei rilievi fatti ...

Malagò : 'Olimpiadi 2026? Messi bene con la candidatura' : Una risposta data in tutta franchezza, ma che fa ben sperare in vista della candidatura di Milano-Cortina per l'Olimpiade 2026: "Più probabile che l'Italia vinca l'Europeo o che si vinca la corsa ...

Olimpiadi : Bond (Fi) - Malagò nel Cio - scelta importante anche in ottica olimpica : Belluno, 9 ott. (AdnKronos) - “Ho da poco parlato con Giovanni Malagò per fargli le mie congratulazioni per l'elezione tra i membri individuali del Comitato Internazionale Olimpico. Una scelta importante anche in ottica Olimpiadi 2026”: così il deputato di Forza Italia, Dario Bond, commenta la notiz

Olimpiadi - Malagò eletto membro Cio a Buenos Aires : Il presidente del CONI, Giovanni Malagò è stato eletto membro del Comitato olimpico internazionale a titolo individuale. La 133esima sessione del Comitato olimpico internazionale, in corso a Buenos ...

Olimpiadi Giovanili 2018 - Giovanni Malagò : “Ci teniamo a vincere e a imporci con il nostro stile” : Da domani si comincia a Buenos Aires (Argentina) per la terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta di competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Il programma prevede la presenza di sport già inseriti alle Olimpiadi “dei grandi” (pensiamo ad atletica, nuoto, ginnastica, scherma) ma ci sono anche delle ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Samaranch : “Milano-Cortina progetto interessante e affascinante”. Malagò esprime soddisfazione : La candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 incassa la prima pesante voce di favore, quella del vice-presidente del CIO Juan Antonio Samaranch jr, figlio di colui che del Comitato Olimpico Internazionale fu presidente per ventuno lunghi anni, dal 1980 al 2001. Queste le parole dell’alto esponente della famiglia olimpica: “Quello di Milano-Cortina è un progetto molto interessante e affascinante; il governo di Roma ...

Olimpiadi - Malagò : 'Felici per gli elogi del Cio - l'Italia ha una grande opportunità' : 'Il fatto che ne abbia parlato come due Regioni trainanti, locomotiva dell'Europa, è sicuramente una sottolineatura importante', evidenzia il capo dello sport italiano, che poi si esprime così sulla ...