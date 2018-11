Nuovo design per la sezione valutazioni e recensioni del Play Store

CRN presenta il Nuovo megayacht disegnato da Vallicelli Design : nuovo megayacht CRN, disegnato da Vallicelli Design: 70 metri di fluida eleganza CRN segna un nuovo traguardo e annuncia la vendita di un nuovo yacht in acciaio ed alluminio completamente custom di 70 metri, scafo numero 139 del cantiere. Il nuovo progetto è stato sviluppato dall’ufficio tecnico di CRN in stretta collaborazione con lo studio italiano di Design e architettura Vallicelli Design con gli architetti Andrea Vallicelli e ...

Design made in Italy per il Nuovo Pestana Cr7 Hotel a Marrakech : Roma, 12 nov. (Labitalia) - Cristiano Ronaldo oltre che un’icona del calcio mondiale è ormai an[...]

Ronaldo - un Nuovo hotel a Marrakech. Il design sarà made in Italy : Ronaldo si porterà un po' di Italia in Marocco . Come? Aprendo il suo primo albergo a Marrakech e affidandosi a Eclettico design , società milanese specializzata in luxury e hospitality che ne curerà ...

Huawei : brevetto rivela un Nuovo design per gli smartphone del futuro : Gli smartphone di Huawei sono sempre più rilevanti e competitivi sul mercato. Questa settimana abbiamo visto che Huawei e Samsung lo dominano e non è sorprendente. I prodotti del marchio cinese sono di qualità e la leggi di più...

Arriva Alfarosso - il Nuovo Explorer Yacht firmato CRN e Francesco Paszkowski Design [VIDEO] : CRN e Francesco Paszkowski Design svelano Alfarosso, il nuovo innovativo Explorer Yacht. Lo Yacht sarà disponibile in tre diverse proposte di lunghezza – 45, 50 e 55 metri – e con una stazza lorda a partire da 499GT per il 45m. Alfarosso si distingue per i suoi tratti inconfondibili e il contatto con gli elementi naturali assume un ruolo fondamentale. L’uso rigoroso delle geometrie architettoniche, il profilo ben definito dello scafo e le linee ...

CRN presenta Alfarosso : il Nuovo explorer yacht firmato Francesco Paszkowski Design : La natura esplorativa del nuovo progetto si esprime con linee decise e tanti spazi outdoor, fondendosi sapientemente con lo stile accogliente delle ampie e lussuose aree indoor CRN svela il concept Alfarosso, innovativo explorer yacht, disegnato dallo studio Francesco Paszkowski Design, disponibile in tre diverse proposte di lunghezza – 45, 50 e 55 metri – e con un gross tonnage a partire da 499GT per il 45m. Pensato per un armatore che ...

OnePlus Gallery si aggiorna con Nuovo design e gesture swipe down : L'applicazione OnePlus Gallery ha appena ricevuto un piccolo aggiornamento che ne rinnova il design ed implementa una nuova gesture. L'articolo OnePlus Gallery si aggiorna con nuovo design e gesture swipe down proviene da TuttoAndroid.

Ricerca Google offre un Nuovo modo per cercare gli alberghi - tutto in Material Design : Dopo la positiva esperienza sui dispositivi mobili, Google porta le schede per la Ricerca di alberghi anche sul desktop, tutto in Material Design. L'articolo Ricerca Google offre un nuovo modo per cercare gli alberghi, tutto in Material Design proviene da tuttoAndroid.

Momodesign presenta il Nuovo casco neve Komet [GALLERY] : Momodesign Ski Technology. Stile ad alta quota! Design minimal e massime performance per il nuovo casco neve Komet Le indiscutibili caratteristiche premium in termini di design, performance tecniche e sicurezza, che contraddistinguono i prodotti per le due ruote firmati Momodesign, conquistano anche le vette più alte attraverso il nuovo casco da neve Komet e Komet VISOR. Simbolo di una tradizione 100% Made in Italy, questo casco coniuga ...

iPad Pro 2018 : un Nuovo leak conferma il bezel-less design : Da molti mesi oramai siamo bombardati da una miriade di leaks diversi in merito ai prossimi iPad Pro 2018. Apple infatti, si accinge a presentare i suoi nuovi tablet della serie Pro tra la fine leggi di più...

Il sito di Guide Locali di Google Maps aggiorna l’interfaccia con il Nuovo Material Design : L'ultimo aggiornamento grafico con il nuovo Material Design è quello che riguarda il sito dedicato alle Guide Locali di Google Maps L'articolo Il sito di Guide Locali di Google Maps aggiorna l’interfaccia con il nuovo Material Design proviene da TuttoAndroid.

Nuovo teaser video per Honor Magic 2 - che mostra il suo design a scorrimento : Honor Magic 2 compare in un Nuovo video promozionale, confermando l'apertura a scorrimento per rivelare la fotocamera frontale. L'articolo Nuovo teaser video per Honor Magic 2, che mostra il suo design a scorrimento proviene da TuttoAndroid.

'Mission Winnow' : il Nuovo design di Ferrari in Formula 1 crea scalpore : ... a condividere il nostro orgoglio per la trasformazione che le persone di Philipp Morris hanno raggiunto, così come la nostra dedizione a una scienza rigorosa e all'innovazione che può portare a un ...