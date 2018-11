Nuova Zelanda | nuovo spiaggiamento di massa di 150 balene pilota

Rugby - Italia-Nuova Zelanda non soddisfa O’Shea : “avevamo altre aspettative” : Conor O’Shea, commissario tecnico della Nazionale di Rugby italiana, ha commentato la dura sconfitta contro gli All Blacks Il commissario tecnico della nazionale Conor O’Shea ed il capitano dell’ItalRugby Leonardo Ghiraldini si sono ritrovati nella sala stampa dello Stadio Olimpico per rispondere alle domande dei giornalisti presenti al termine del match tra Italia e Nuova Zelanda. “Ovviamente avevamo altre aspettative prima della partita ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Nuova Zelanda 3-66. Le pagelle degli azzurri - che fatica per la banda di O’Shea : Si conclude con un dominio degli All Blacks il cammino della Nazionale italiana di Rugby nei Cattolica Test Match. Una vera e propria imbarcata allo Stadio Olimpico di Roma per gli azzurri: la Nuova Zelanda si impone per 66-3 in un incontro davvero dominato in lungo e in largo. Andiamo a rivivere l’incontro con le pagelle della squadra di O’Shea. Jayden Hayward, voto 4,5: lui che è nativo della Nuova Zelanda può davvero fare poco ...

Rugby : Italia-Nuova Zelanda 3-66 : ANSA, - ROMA, 24 NOV - Italia del Rugby travolta dagli All Blacks. Nell'ultimo dei tre test match casalinghi di novembre, gli azzurri hanno perso per 3-66, 3-31, contro i campioni del mondo della Nuova Zelanda, che hanno segnato dieci mete. Queste le marcature della sfida di oggi:nel pt 9' Perenara meta, 13' Allan c.p., 18' McKenzie meta B. Barrett tr., 28' McKenzie meta, 32' J. ...

Sfida alla leggenda degli All Blacks - disfatta dell'Italia contro la Nuova Zelanda : Allo Stadio Olimpico di Roma finisce 3 a 66 la partita di rugby tra Italia Nuova Zelanda: la partita amichevole era l'ultimo...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda 3-66 : ... fuori Alessandro Zanni, dentro Marco Fuser #ITAvNZL [3-24] 31' Jordie Barrett mette a segno la quarta meta per i Campioni del Mondo #CattolicaTestMatch #Insieme pic.twitter.com/AHM4GNETqb - ...

VIDEO Italia-Nuova Zelanda 3-66 rugby - highlights e sintesi. Azzurri travolte da 10 mete degli All Blacks : Gli Azzurri sono stati sonoramente sconfitti dalla Nuova Zelanda per 3-66 nell’ultimo test match di novembre. Allo Stadio Olimpico di Roma, la nostra Nazionale si è dovuta inchinare al cospetto dei Campioni del Mondo che sono riusciti a segnare addirittura nove mete. I ragazzi di Conor O’Shea non sono mai stati in partita e non sono mai riusciti a costruire una buona azione da gioco per provare a marcare almeno una meta. Di seguito ...

Rugby – Italia travolta dagli All Blacks : all’Olimpico la Nuova Zelanda si impone 3-66 : Dura, ma prevedibile, sconfitta per l’Italia nell’ultimo dei Cattolica Test Match di novembre 2018: l’Italia si arrende agli straordinari All Blacks Dopo la vittoria contro la Georgia e il ko contro l’Australia, l’Italia scende in campo per l’ultimo dei Cattolica Test Match di novembre 2018. Davanti ad un Olimpico strapieno, gli azzurri affrontano i mitici All-Blacks. Sfida davvero proibitiva per gli azzurri che nell’ultimo precedente, ...

Rugby - Test Match 2018 : la Nuova Zelanda dà una lezione all’Italia. All Blacks devastanti : 66-3 : Lo scenario è di quelli splendidi: l’Italia torna nella propria casa, allo Stadio Olimpico di Roma, per l’ultimo dei Cattolica Test Match di novembre. Gli azzurri hanno affrontato davanti a circa 50 mila persone l’incontro più difficile del mese: quello contro la squadra più forte e titolata al mondo, la Nuova Zelanda. Partita splendida da parte degli All Blacks, che dovevano assolutamente riscattare la delusione della ...

L’Italia di rugby è stata battuta 66-3 dalla Nuova Zelanda nell’ultimo test match di novembre : La Nazionale maschile di rugby ha perso 66-3 contro la Nuova Zelanda nel suo ultimo test match autunnale, giocato sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma. Contro i campioni del mondo in carica l’Italia non ha potuto fare granché e

Rugby - Italia-Nuova Zelanda 3-52 LIVE

Rugby - Italia-Nuova Zelanda 3-45 LIVE

Rugby - Italia-Nuova Zelanda 3-24 LIVE

Rugby - Italia-Nuova Zelanda 0-5 LIVE