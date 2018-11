Nuova Maturità | solo 2 prove scritte | novità educazione civica

Maturità 2019 - ecco la Nuova seconda prova. Sarà più facile? Che cosa cambia : Versione «contestualizzata» e tre domande al classico. Allo scientifico due problemi e quattro domande (su otto), ma la prova potrebbe essere mista con fisica. All’orale alternanza scuola-lavoro al posto della tesina. Griglie nazionali di valutazione per uniformare i voti degli scritti

SCUOLA/ Bussetti & Nuova Maturità - tutti i rischi del "revisionismo" spinto - IlSussidiario.net : Il Miur ha fatto progressi nel revisionismo sull'esame di Stato. Ma le incertezze nuocciono, soprattutto quando si segue la pancia.

SCUOLA/ Nuova Maturità - tutti i motivi per reintrodurre il tema di storia : L'abolizione del tema di storia è un fatto molto negativo e l'aver detto il ministro Bussetti che la storia sarà comunque valorizzata, non elimina il problema. FABRIZIO FOSCHI(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ La storia in rete? Il web può sostituire il libro, ma non il prof, di F. FoschiSCUOLA/ I prof al bivio del '68: sogno fallito o realizzato?, di F. Foschi

Nuova Maturità 2019 - circolare Miur : come cambia l’esame : Studenti e genitori avvisati: è in arrivo nelle scuola superiori la Nuova Maturità 2019: due prove scritte invece di tre, più l’orale. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell’ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico. Griglie di valutazione nazionali per la correzione delle prove scritte. Sono queste alcune delle novità sulla Maturità, che entrano in vigore a partire da quest’anno ...

