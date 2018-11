Nuova area partenze all' Aeroporto d' Abruzzo

Scoperta Nuova area del cervello - sarebbe responsabile del controllo motorio : George Paxinos, del Neuroscience Research Australia (NeuRa) presso l’University of New South Wales, ha scoperto una nuova area del cervello umano, assente nelle scimmie e negli altri animali, che sarebbe responsabile del controllo motorio, in particolare nelle dita. Paxinos ha disegnato mappe estremamente dettagliate del cervello umano negli ultimi decenni e le sue pubblicazioni sono tra le più citate in neuroscienza. In dettaglio, la ...

MyINPS - Nuova area del sito : a cosa serve - come si accede e come usarla : MyINPS è la nuova area personale e personalizzabile presente sul sito ufficiale Inps: permette di organizzare e raccogliere i contenuti di proprio interesse, nonché scadenze, avvisi e messaggi con l’Istituto. come si accede? come utilizzarla al meglio? L’Inps ha pubblicato una guida esauriente e illustrata che spiega tutto. come si accede a MyINPS e come usarlo Per accedere all’area MyINPS bisogna cliccare su “Entra in MyINPS”, ...

Digital360 lancia una Nuova area per digitalizzare l’industria sportiva : Il Gruppo vuole offrire una nuova linea di servizi dedicati a Club, Società Sportive, Istituzioni Sportive, Amministrazioni Pubbliche e Sponsor. L'articolo Digital360 lancia una nuova area per digitalizzare l’industria sportiva è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Come funzionerà la Nuova area B di Milano : La comunicazione da parte del Comune per informare cittadini e lavoratori inizierà proprio in questi giorni: a partire dal 25 febbraio 2019 la città di Milano avrà una nuova zona a traffico limitato battezzata Area B. Una zona che non solo si aggiungerà alla già presente Area C del centro cittadino, ma che di fatto andrà progressivamente a impedire la circolazione di mezzi alimentati a diesel entro i confini della metropoli meneghina, ...

Nuova Casa della Salute di Modena dedicata all'area disabilità : stanziati 4 - 9 milioni : Altri investimenti significativi per l'assetto futuro della sanità modenese riguardano la Nuova sede di Medicina dello Sport presso il complesso RNord che vede completato il progetto esecutivo e in ...

Nuova sede nell'area di Bologna per Schneider Electric : Non a caso, la Nuova sede si colloca al centro di un'area in cui protagonisti sono i settori più forti dell'economia italiana, come quello della costruzione di macchine per il packaging, che vede il ...

Nuova area di sgambamento per cani a Udine : 'Nei giorni scorsi, la Giunta comunale ha approvato la proposta di istruttoria relativa alla realizzazione di una Nuova area recintata atta allo sgambamento dei cani presso il parco 'Nelson Mandela'. ...