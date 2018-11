oasport

: Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2018: tante stelle al via, pensando ai Mondiali di Hangzhou… - SwimmerShopit : Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2018: tante stelle al via, pensando ai Mondiali di Hangzhou… - OA_Sport : #nuoto Ultima competizione prima dei mondiale e le stelle italiane non mancheranno. Un test di verifica prima di… - RenataSindaco : RT @Swim4life_it: A Riccione oltre 400 atleti per testare la propria preparazione prima dei Mondiali in vasca corta Federazione Italiana N… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Tutto in due giorni nella piscina da 25 metri a Riccione per iinvernali di. L’evento, posizionato a meno di due settimane dalla manifestazione clou di quest’ultima parte di stagione, ovvero iad Hangzhou (Cina), non avrà una funzione qualificante per la rassegna iridata. Come detto, il limite di tempo imposto dalla FIN era il 18 novembre e di conseguenza questi Assoluti daranno occasione a chi non sarà presente in Asia di mettersi in mostra. Vengono in mente in questo senso Silvia Scalia, Laura Letrari, Alessia Polieri, Federico Bocchia e Marco De Tullio.Per quanto riguarda i big è chiaro che questo campionato sarà particolare. Ci sarà Gabriele Detti, mentre dovrebbe mancare Gregorio Paltrinieri. Assisteremo al remake della sfida nella rana maschile tra Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi, che ha animato la scena negli ultimi ...