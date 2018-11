Notte al museo all' Immaginario Scientifico di Pordenone

Sogni di grandezza. Notte al Museo speciale Halloween : Tra strane apparizioni e spaventosi esperimenti per vivere con torcia e sacco a pelo la più divertente Notte dell'anno Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci Mercoledì 31 ottobre torna Notte al Museo " speciale Halloween , l'appuntamento dedicato ai bambini e alle famiglie per esplorare i luoghi più bui del ...

Notte al museo da brivido : Al termine della serata i bambini si accampano nelle sale del museo , ognuno con il suo sacco a pelo, per vivere l'esperienza di dormire fuori casa, in compagnia della scienza e di tanti nuovi amici! ...

Una Notte - stupefacente - al museo : In realtà di musei della droga sparsi per il mondo ce ne sono parecchi. Già nel 1976, quando per commemorare il bicentenario degli Stati Uniti il governo di Washington aveva chiesto alle sue agenzie ...