' Non voglio lite con l' Ue | non mi impicco ai decimali' | Salvini

Superclasico – Clamorosa decisione del Boca Juniors! Presentato il ricorso : gli ‘Xeneizes’ Non vogliono giocare : Dopo l’aggressione subita ieri e il clima di tensione che non accenna a placarsi, il Boca Juniors ha chiesto alla Conmebol di rimandare la sfida di ritorno di Copa Libertadores Situazione incredibile in Argentina. Dopo l’assalto da parte dei tifosi del River Plate al pullman del Boca Juniors, con diversi giocatori finiti in ospedale nella giornata di ieri, il clima di tensione in vista della finale di Copa Libertadores non ...

Domenica Live - Sonia Bruganelli e le polemiche social : “E’ la mia vita e Non voglio vendere nulla” : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis dal 2003 e sua compagna dal 1997 è ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso che inizia la sua “D’Urso intervista” mostrando le immagini del lungo rapporto d’amore con il conduttore di Scherzi a Parte: “Vent’anni sono tantissimi, – ha commentatola signora Bonolis vedendo le immagini – quando li vedo riassunti in un filmato mi fa ...

F1 - Rosberg : 'Per Alonso solo un arrivederci? Molte squadre proprio Non lo vogliono' [VIDEO] : ... è un peccato veramente, tutti noi lo vorremmo vedere davanti a lottare per le vittorie, perché come pilota lui ovviamente è uno dei più forti' ha dichiarato il campione del mondo 2016 ai microfoni ...

Sci alpino – Federica BrigNone entusiasta dopo la vittoria nel gigante : “ora voglio riuscirci anche in discesa” : La felicità di Federica dopo la vittoria nel gigante femminile di Killngton: “mi sto divertendo tanto perchè sono serena. Adesso ci provo anche in discesa” Federica Brignone felice dopo il nono trionfo della carriera nel gigante femminile di Killington. “E’ un successo che mi lascia molto soddisfatta – racconta la 28enne valdostana -, era una tappa con pista facile e distacchi minimi, dove riesco a fare meno ...

Mercato Inter - Karamoh : 'Tornerò in nerazzurro - Non vogliono un Coutinho bis' : Ha le idee chiare Yann Karamoh, l'esterno di proprietà dell'Inter ma attualmente in prestito al club francese del Bordeaux. Il giocatore ha tutte le intenzioni infatti di tornare all'Inter, subito dopo l'esperienza in Francia. La decisione di accasarsi al Bordeaux è stata dettata dalla sua voglia di trovare continuità. Karamoh è un giocatore dalle alte qualità tecniche, e l'esperienza con un altro prestigioso club non potrà sicuramente che ...

Genoa-Sampdoria - Giampaolo : 'Derby emozionante - Non avremo paura. Sosta positiva - voglio vincere giocando bene' : Genoa-Samp: è il weekend del derby della Lanterna. Sarà la prima stracittadina genovese dopo il crollo del ponte Morandi, una gara dal valore simbolico molto importante. Ma sarà importante anche in ...

