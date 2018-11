Non solo vaccini | Burioni lancia un sito contro le fake news

Venditti : donne non al sicuro Non solo a Roma ma ovunque : Roma – “Direi che non e’ solo Roma che non e’ sicura ma e’ un genere, quello femminile, che e’ insicuro in qualsiasi parte del mondo. Non ne farei un fatto Romano”. Lo ha detto Antonello Venditti, a margine di un evento che si e’ tenuto nel liceo Machiavelli di Roma, a San Lorenzo, nel’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “È una ...

Patanè : Padre Ernesto è stato coraggioso - Non lasciamolo solo : Roma – “Don Ernesto, il parroco della Chiesa Santa Maria Liberatrice a Testaccio, ha compiuto un enorme atto di coraggio, denunciando le minacce subite da alcuni rom che gli chiedevano il ‘pizzo’ sull’elemosina. A lui va tutta la mia stima e la mia solidarieta’”. Cosi’ in una nota Eugenio Patane’, consigliere regionale del Pd, in riferimento alla vicenda raccontata dal quotidiano ...

Raffaella Carrà dopo 5 anni incide un nuovo disco : “Non vivo di sovrastrutture. Negli anni mi sono solo e sempre presentata per quello che ero” : La sua musica ha fatto ballare tutti, adulti e bambini, e il suo taglio a caschetto, rigorosamente biondo platino, ha dettato la moda. Oggi, dopo cinque anni di assenza dalle scene musicali, Raffaella Carrà torna nelle case degli italiani. E lo fa con un nuovo disco dal titolo Ogni volta che è Natale, in uscita il prossimo 30 novembre. Non solo una serie di brani in vista delle festività, ma soprattutto ritmi che ripercorrono tutta la carriera ...

MotoGp - Non solo Dovizioso e Petrucci sulla Ducati per i test di Jerez : ecco chi sostituirà Michele Pirro : La Ducati ha deciso di affiancare Alvaro Bautista ai due piloti titolari, inserendo lo spagnolo nella entry list dei test di Jerez Ci sarà anche Alvaro Bautista nei prossimi test di MotoGp a Jerez, nel corso dei quali affiancherà Dovizioso e Petrucci in sella alla Ducati. Nonostante sbarcherà in Superbike il prossimo anno sempre con il team di Borgo Panigale, lo spagnolo è stato inserito nella entry list della sessione di questa settimana ...

Bordoni : padre Ernesto Non deve essere lasciato solo : Roma – “La mia vicinanza e sostegno a padre Ernesto parroco di Santa Maria Liberatrice nel quartiere Testaccio. Ha infatti subito minacce ed intimidazioni dai rom che davano per scontato che avrebbe elargito loro sempre i soldi delle elemosine. Il padre ha esposto denuncia ma potra’ contare anche sulla vicinanza dei suoi parrocchiani ben decisi a difenderlo”. “Non e’ ammissibile che l’accoglienza e ...

Terremoti - calore - composizione e densità di Marte : la sonda InSight svelerà i segreti del Pianeta Rosso e Non solo : Mancano ormai poche ore all’atterraggio della sonda NASA InSight sul suolo marziano. Il viaggio di 6 mesi e 482 milioni di chilometri si avvia verso il suo gran finale intorno alle 20:40, in quella che sarà una delicatissima operazione definita come 7 minuti “di terrore” dai membri della NASA. È il primo tentativo della NASA di atterraggio sul suolo marziano dal 2012, quando fu lanciato il rover Curiosity, e tutte le persone coinvolte sono ...

Le colpe dei padri non ricadono sui figli - Di Maio e Non solo però - : Mentre noi abbiamo bisogno di gente per bene che si butta in politica. Sbranarsi a vicenda è roba buona per i film di Tarantino, ma non serve a governare una nazione.

Boxe – Non solo Turchi-Conquest il 30 novembre a Firenze : nel sottoclou tornerà sul ring Orlando Fiordigiglio : Il prossimo 30 novembre, presso il teatro Obihall di Firenze, tornerà sul ring Orlando Fiordigiglio che affronterà l’armeno Igor Faniyan Venerdì 30 novembre, al teatro Obihall di Firenze, Fabio Turchi difenderà il titolo internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC contro Tony Conquest nella riunione inaugurale dello storico accordo tra l’Opi Since 82 di Salvatore Cherchi, la Matchroom Boxing Italy di Eddie Hearn e DAZN, il ...

Rom e pizzo sull'elemosina - Giorgia Meloni : 'Siamo con Don Ernesto - Non lasciamolo solo' : Questa mattina su Leggo vi abbiamo parlato del parroco minacciato dai Rom che gli chiedevano il pizzo dall'elemosina, gli stessi Rom a cui aveva aperto le porte della sua chiesa per carità cristiana. ...

Torna a Verbania DIVERTILANDIA - organizzato da APEVCO e sostenuto dal Comune di Verbania. A Villa Giulia aperto - Non solo tra Natale e la ... : ... chef, barman, fiorista, bricolage, riciclo creativo, pittura, musica, canto, gioco-danza, acrobatica, giornalismo, poeta, fotografia, cucito, , con oltre dieci spettacoli che si alterneranno ogni ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Federica BrigNone con l’obiettivo sfera di cristallo - uomini-jet belli solo a metà : Nel 2008 Denise Karbon è stata l’ultima azzurra a vincere la Coppa del Mondo di gigante. Dieci anni dopo Federica Brignone è in testa proprio a questa classifica di specialità, dopo due gare in cui ha dimostrato di essere attualmente la gigantista più forte al Mondo. Una vittoria eccezionale per Brignone in quel di Killington, dove ha demolito le avversarie in una seconda manche strepitosa ed il successo poteva anche essere più netto se ...

Impareggiabile il Cyber Monday Mediaworld : prezzaccio Samsung Galaxy S9 - S8 Plus - iPhone 8 e Non solo il 26 novembre : Ci ha sorpreso il Cyber Monday Mediaworld con offerte e promozioni (oggi 26 novembre) anche più interessanti di quelle del Black Friday per intenderci. Parliamo di veri e propri prezzacci (come promesso anche ieri), soprattutto per i top di gamma: in particolare trovano posto tra i device più appetibili i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S8 Plus, passando per iPhone 8 e iPhone X, fino ad arrivare pure a smartphone di fascia media pure proposti a costi ...

Non solo pianeti : si cercherà la vita anche nelle lune aliene : Continua la caccia alla vita nell’Universo e non solo nei pianeti esterni al Sistema Solare: anche le loro lune, probabilmente molto più numerose di quanto si creda, potrebbero avere le condizioni per ospitare esseri viventi. Lo rivelano le scoperte più recenti sulle lune dei pianeti ai confini del Sistema Solare, Urano e Nettuno, pubblicate sulla rivista Astrophysical Journal Letters dal gruppo del Politecnico di Zurigo guidato da Judit ...

Sostenibilità - ok solo se il prezzo Non sale oltre il 10 per cento : Armiamoci verso la Sostenibilità, ma partite voi se il costo diventa troppo elevato. Sembrano ragionare così gli italiani di fronte alla possibilità di acquistare un prodotto sostenibile: 'Va bene, ma ...