Non è normale che sia normale | l' unione fa la forza contro la violenza sulle

Non è normale che sia normale! La Carfagna contro il Femminicidio : L'iniziativa in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si ricorda in tutto il mondo il giorno 25 novembre. Nel video testimonial d'eccezione, da Barbara D'Urso ad Alessandro Borghi, con un tratto rosso sul viso--Un tratto rosso sul viso per dire "non è normale che sia normale". Mara Carfagna scende in campo su uno dei temi a lei più cari: la violenza contro le donne. La vicepresidente della Camera, già ...

“Non è normale che sia normale” - 4 storie per lanciare la campagna della Camera contro la violenza di genere : “Non lo rifarà di nuovo”, “ha detto che mi ama”, “questa era l’ultima volta”. Sono solo alcune delle tante frasi che ogni giorno migliaia di donne vittime di violenza, ripetono a loro stesse. Non chiedono aiuto, spesso per poca fiducia nelle istituzioni, e, quando lo chiedono, per i processi passano anni o ai loro carnefici vengono inflitte pene ‘poco dure’. È la drammatica situazione che ...