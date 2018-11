«Noi ti garantiamo 300 voti a 30 euro l’uno» Così si comprano le elezioni a Palermo

vanityfair

: «Non ti dico 50 euro, ma 30 a famiglia glieli devi dare, che questi stanno puzzando dalla fame…». Il video - VanityFairIt : «Non ti dico 50 euro, ma 30 a famiglia glieli devi dare, che questi stanno puzzando dalla fame…». Il video - __akaoni : @AgoDeConto @alfredodattorre E secondo lei se domani la BCE dichiarasse 'il debito delleurozona lo garantiamo noi,… - fourseasons_nc : Un #safari fotografico è un viaggio che tutti dovrebbero fare almeno una volta nella vita. . ??Noi ti portiamo in… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) «Quantici servono? Perché con noi 300sono garantiti». Il voto di scambio si fa su delle sedie di plastica portate in uno sgabuzzino, nel mezzo di un panino lasciato a metà e con un italiano abbozzato. «Le 300 famiglie povere della zona sono con noi. Non ti dico 50, ma 30 a famiglia glieli devi dare, che questi stanno puzzando dalla fame…». L’uomo che parla si chiama Antonino ed è un «Abbate». Usa una metonimia, segno che la famiglia di cui fa parte è una di quelle importanti. Il capofamiglia, Gino Abbate detto Gino U Mitra per la familiarità dimostrata con le armi da fuoco, è stato condannato a 21 anni per associazione mafiosa. «Ti dico la verità: se alle persone del popolino non diciamo noi: “Vota per questo”, non vota nessuno», assicura Antonino, che poi snocciola il tariffario: «4 mila e 500prima (le, ndr) e 4 mila e 500 dopo». Totale 9 mila. Diviso ...