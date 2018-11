New York | allunga il passo Twitter

New York : andamento rialzista per Toll Brothers : Balza in avanti il costruttore americano di case su misura di prestigio , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , ...

New York : ingrana la marcia Hollyfrontier : Effervescente Hollyfrontier , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,21%. Lo scenario su base settimanale di Hollyfrontier rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

New York : accelera L Brands : Rialzo per la holding di Victoria's Secret , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,47%. L'andamento di L Brands nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva ...

New York : allunga il passo Northern Trust : Grande giornata per la multinazionale statunitense dei servizi finanziari , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,40%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base ...

New York : in acquisto General Motors : Prepotente rialzo per General Motors , che mostra una salita bruciante del 6,18% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al ...

New York : mette il turbo Wynn Resorts : Grande giornata per la società che gestisce una importante catena di Casino , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,27%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello ...

Hailey Baldwin e Justin Bieber si sono sposati a New York : Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno attirato molta attenzione mediatica negli ultimi due mesi. In particolare, hanno suscitato un misto di tenerezza ed anche irritazione tra i lettori dei tabloid, perché la relazione tra i due sembrava troppo dolce per essere vera. Ma ora che la notizia dell'avvenuto matrimonio è stata confermata, non c'è dubbio: è amore. Viva gli sposi Con un solo post, Justin Bieber ha infatti tolto ogni ombra dubbio: adesso ...

Uomini e Donne - Clarissa e Federico : anniversario da sogno a New York (Foto) : Uomini e Donne, Clarissa e Federico festeggiano due anni di fidanzamento: anniversario da sogno a New York Clarissa Marchese e Federico Gregucci, a distanza di due anni dalla scelta a Uomini e Donne, appaiono oggi più innamorati che mai. La coppia, proprio in queste ore, si trova a New York, dove è volata per festeggiare […] L'articolo Uomini e Donne, Clarissa e Federico: anniversario da sogno a New York (Foto) proviene da Gossip e Tv.

I videogiochi sono arte? Il New York Times pensa di sì e Red Dead Redemption 2 ne è un esempio : Red Dead Redemption 2, secondo un editoriale del New York Times, è "vera arte", riporta PCgamesn.Nel pezzo pubblicato dalla celebre rivista, il gioco viene lodato per la sua ingegnosità, inoltre l'editore Peter Suderman aggiunge che i videogiochi sono senza alcun dubbio una forma d'arte. "Come i classici western e le storie sui gangster da cui attinge, può essere rozzo e violento. Ma è anche molto cinematografico e sa essere perfino letterario, ...

In evidenza Campbell Soup sul listino di New York : Brillante rialzo per Campbell Soup , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,56%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

New York : vendite diffuse su Phillips 66 : Pressione sulla multinazionale americana attiva nel settore energetico , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,98%. Lo scenario su base settimanale di Phillips 66 rileva un allentamento della ...

Msci - prevale lo scenario rialzista a New York : Prepotente rialzo per Msci , che mostra una salita bruciante del 2,41% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Msci più ...

Petrolio : a New York crolla a 50 - 4 dlr : ANSA, - NEW York, 23 NOV - Il Petrolio chiude in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 7,69% a 50,42 dollari al barile. 23 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

New York : spinge in avanti Delta Air Lines : Grande giornata per Delta Air Lines , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,57%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delta Air Lines evidenzia un andamento più marcato rispetto ...