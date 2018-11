NBA | Gallinari decisivo | i Clippers stendono Portland

Basket NBA - Gallinari sbanca Portland - i Clippers sono in cima al West : Portland-Los Angeles Clippers 100-104 La vittoria del carattere sul difficile parquet di Portland regala ai Clippers di Danilo Gallinari la leadership solitaria della Western Conference. Una traguardo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (26 novembre) : Raptors ok - cadono i Lakers in casa. Gallinari 17 punti nella vittoria dei Clippers : Giornata piuttosto tirata in NBA: nelle otto partite odierne si sono visti parecchie partite decise nell’ultimo di gioco, oltre alla prosecuzione dell’ottimo periodo dei Toronto Raptors e alla ripresa degli Atlanta Hawks. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. nella serata italiana, gli Orlando Magic passare allo Staples Center, dove i Los Angeles Lakers cadono per 104-108 al termine di un finale perlomeno rivedibile, in cui i Magic ...

NBA - Portland-L.A. Clippers 100-104 : Gallinari mette la firma sul primo posto a Ovest : Gli L.A. Clippers fanno molto, molto sul serio, e lo fanno con un Danilo Gallinari determinante per le sorti della squadra. Lo scontro diretto sul campo dei Portland Trail Blazers aveva in palio uno ...

Basket - NBA : Gallinari trascina i Clippers in vetta - vince anche Belinelli. Bene Toronto e Oklahoma : NEW YORK - Danilo Gallinari dà spettacolo e guida Los Angeles in testa alla classifica, Belinelli contribuisce alla vittoria degli Spurs, completando una notte positiva per gli azzurri dell'Nba. A ...

NBA - Gallinari decisivo lancia i Clippers contro Memphis : Impressionante vittoria dei Clippers, 12-6, che regolano, al termine di una partita emozionate e giocata ad altissimo livello, 1 12-107 al supplementare i Memphis Grizzlies, 12-6, e. Grande ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 Novembre) : i Clippers di Gallinari sono primi ad Ovest. Sorride anche Belinelli. Golden State torna a vincere - ok anche Toronto e i Lakers : Dopo la pausa per il Giorno del Ringraziamento, ritorna la NBA e lo fa con ben quattordici partite. Un Danilo Gallinari da 20 punti e 9 rimbalzi è tra i grandi protagonisti del successo dei Los Angeles Clippers sui Memphis Grizzilies per 112-107 dopo un tempo supplementare ed è una vittoria che vale il primato nella Western Conference ai californiani. Overtime al quale si è arrivati proprio grazie al “Gallo”, glaciale ad un secondo ...

NBA : Danilo Gallinari e i Clippers in prima serata su Sky Sport : Dall'altra parte invece i Clippers arrivano al match - trasmesso in diretta su Sky Sport Uno , canale 201, e Sky Sport NBA , canale 206, - frastornati dopo una controversa sconfitta incassata a ...

NBA - a tutto Gallinari : i suoi sogni per il futuro - la lite Durant-Green e l’assalto al titolo “complicato” : Danilo Gallinari si appresta a vivere una stagione importante ai Clippers, con il nuovo progetto losangelino che sta portando buoni frutti in questo inizio di stagione Danilo Gallinari ha iniziato la sua stagione NBA in maniera ottima, nonostante i problemi fisici dell’anno passato. I suoi Clippers stanno giocando un buon basket, trovando una continuità di risultati forse insperata ad inizio stagione. L’azzurro, parlando ...