NBA | dopo Charlotte | Brooklyn | Jimmy Butler è l' uomo dei tiri vincenti dei Sixers

NBA – Steph Curry pronto a tornare in campo dopo l’infortunio : ecco la situazione : Steph Curry, fuori per infortunio nelle ultime 8 partite, è pronto a ritornare in campo nel giro di poche gare: coach Steve Kerr fa chiarezza sul recupero del suo playmaker Inizio di stagione al di sotto delle aspettative per i Golden State Warriors. Nonostante siano primi ad Ovest, con 14 vittorie e 7 sconfitte, ma anche con diverse gare in più rispetto alle inseguitrici, gli Warriors non stanno esprimendo il loro miglior basket. La causa ...

Risultati NBA – Boston piega Toronto dopo i supplementari - Miami ko contro Indiana : bene Nets e Phila : E’ stata una grande notte di NBA quella appena trascorsa, tante le emozioni nelle numerose partite giocate a partire dai 43 punti di Irving Come al solito l’NBA non tradisce, regalando spettacolo ed emozioni. Tante sono state quelle vissute nel corso della partita tra Boston e Toronto, conclusa a favore dei padroni di casa dopo un supplementare. I Celtics si impongono con il punteggio di 123-116, riuscendo prima a completare la ...

NBA - la calma dopo la tempesta in casa Golden State. Green : 'Sono stati anni fantastici' : Nella NBA le cose cambiano molto in fretta. Un attimo ti ritrovi con un record di 10 vittorie e una sconfitta, quello dopo Steph Curry si fa male e la stagione improvvisamente cambia. Basti pensare a ...

NBA - Draymond Green fuori squadra dopo la lite con Durant : maxi multa e ripercussioni sugli Warriors : Draymond Green continua ad accendersi troppo spesso, creando non pochi problemi agli Warriors, la lite con Durant non è passata inosservata Draymond Green non è sceso in campo nella notte con i suoi Warriors. L’ala di Golden State è stata infatti tenuta fuori dopo la lite con Kevin Durant della scorsa notte. Tra i due sono volate parole grosse e la franchigia ha deciso di prendere provvedimenti tenendo a riposo forzato Green ed ...

NBA - LeBron e Stephenson amiconi dopo le liti passate : la “schitarrata” di Lance coinvolge anche il Re [VIDEO] : LeBron James e Lance Stephenson uniti per la causa dei Lakers dopo un’intera carriera di scontri e provocazioni LeBron James e Lance Stephenson, non si può dire che si amassero negli anni passati. Diversi gli screzi in campo tra i due cestisti NBA, ma quest’anno il destino ha voluto che si incontrassero ai Los Angeles Lakers. Adesso però il loro rapporto sembra essere idilliaco, come dimostrano alcune immagini che ritraggono ...

NBA - Danilo Gallinari dopo la vittoria con Minnesota : 'Schiaccio di più perché temono il mio tiro' : Sesta vittoria stagionale e sesto ventello di questo ottimo inizio di regular season per Danilo Gallinari, miglior realizzatore degli L.A. Clippers insieme a Tobias Harris nel successo contro i ...

NBA - l'All-Star Game torna a Cleveland 25 anni dopo la parata dei 50 migliori di sempre : Tutto il mondo potrà vedere una Cleveland moderna, al passo coi tempi, rispettosa della diversità e sempre al passo con l'innovazione". Una cerimonia a cui ha partecipato anche il sorridente sindaco ...

NBA - le lacrime di Derrick Rose dopo i 50 punti : 'Mi sono fatto il mazzo' : Il rispetto e la considerazione che Rose ha raccolto negli anni hanno reso la sua prestazione da 50 punti il pretesto per manifestare nei suoi confronti tutto l'affetto e la vicinanza del mondo NBA ...

NBA – Crollo Cleveland Cavaliers : biglietti venduti a 2$ dopo l’addio di LeBron James! : l’addio di LeBron James pesa non solo sulla qualità del gioco ma anche sulle casse dei Cleveland Cavaliers: biglietti venduti a 2$ per la partita con i Nets l’addio di LeBron James ai Cleveland Cavaliers non ha avuto soltanto delle ripercussioni sul piano del gioco, ma anche sull’economia della franchigia. Se infatti i Cavs risultano essere l’ultima squadra ad Est, nonché l’unica che non ha ancora vinto (0-4), i guai maggiori sembrano ...

NBA – LeBron James sicuro dopo la prima vittoria : “abbiamo talento - ma i successi partono dalla difesa” : LeBron James felice dopo la prima vittoria in regular season: il Re elogia la prestazione difensiva della sua squadra, finalmente all’altezza della situazione Ieri notte, il successo sui Phoenix Suns per 131-113 ha rappresentato non solo la prima vittoria dei Los Angeles Lakers in stagione ma anche la prima W nella carriera di LeBron James con la maglia giallo-viola. Il Re ha messo insieme 19 punti, 7 rimbalzi e 10 assist in 28 minuti ...

NBA - Marco Belinelli dopo il successo sui Lakers : 'San Antonio non molla mai' : I San Antonio Spurs sono andati vicinissimi a perdere la seconda partita in fila, specialmente dopo aver concesso la tripla del pareggio a LeBron James ed essere scivolati a -6 a 55 secondi dalla fine ...

NBA 2018-2019 : Brandon Ingram - Rajon Rondo e Chris Paul sospesi dopo la rissa di Lakers-Rockets : Sono arrivate le sanzioni disciplinari per la rissa che ha visto coinvolti, durante l’incontro tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets, i giocatori di casa Brandon Ingram e Rajon Rondo e l’ospite Chris Paul. Ingram ha subito la sanzione più pesante, venendo sospeso per quattro partite, mentre Rondo dovrà stare fermo per tre turni e Paul per due. La rissa si è accesa a seguito di un breve scontro verbale verificatosi a ...

NBA – Russell Westbrook vicino al rientro dopo l’infortunio : ecco quando potrebbe tornare in campo : Russell Westbrook vicino al rientro dopo l’infortunio: il cestista dei Thunder potrebbe tornare per la sfida contro i Kings di domenica notte Inizio di stagione complicato per gli Oklahoma City Thunder che si sono torvate ad affrontare Warriors e Clippers nelle prime due uscite di regular season rimediando, entrambe le volte, due sconfitte. OKC ha dovuto fare a meno di Russell Westbrook nelle prime giornate, fuori per infortunio. Il ...

NBA - il VIDEO della cerimonia degli anelli : gli Warriors premiati dopo la cavalcata che ha portato al titolo : Golden State Warriors campioni NBA per la stagione 17/18, nella notte la “ring ceremony” ha sancito con gli anelli il successo di Kerr e soci I Golden State Warriors hanno ricevuto nella notte gli anelli nella consueta “ring ceremony” dopo la vittoria del titolo nella passata stagione. Curry e compagni, in un misto tra commozione ed enorme felicità, sono stati acclamati dai propri tifosi prima della gara ...