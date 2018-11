“Nati in Cina i primi esseri umani con Dna modificato”

meteoweb.eu

: Nati in Cina i primi bambini geneticamente modificati [news aggiornata alle 09:55] - repubblica : Nati in Cina i primi bambini geneticamente modificati [news aggiornata alle 09:55] - saracino58 : RT @repubblica: Nati in Cina i primi bambini geneticamente modificati [news aggiornata alle 09:55] - derocchismarco : i maiali sono pericolosi da mangiare perche un batterio killer sembra abbia cominciato a fare le prime apparizioni,… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Un ricercatore cinese sostiene di aver creato ibambini geneticamente modificati al mondo: si tratta di due gemelline, il cui Dna sarebbe stato alterato attraverso un nuovo potente strumento in grado di ‘riscrivere’ la base della vita, cioè il nostro codice genetico. Il medico lo ha rivelato a Hong Kong a uno degli organizzatori di una conferenza internazionale sull’editing genetico, al via domani, spiegando anche la procedura utilizzata in un video su ‘YouTube’. Secondo quanto riporta il ‘Telegraph’ online, anche uno scienziato americano avrebbe affermato di aver preso parte al lavoro in: questo tipo di editing genetico è vietato negli Stati Uniti, perché i cambiamenti introdotti nel Dna possono passare alle generazioni future e rischia di danneggiare altri geni. Ed è il motivo per cui alcuni studiosi ritengono sia una procedura da ...