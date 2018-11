Nati esseri umani con DNA modificato | “Possibili ricadute da Nobel”

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 novembre 2018) Un ricercatore cinese sostiene di aver creato i primi bambini geneticamente modificati al mondo: si tratta di due gemelline, il cui Dna sarebbe stato alterato attraverso un nuovo potente strumento in grado di ‘riscrivere’ la base della vita, cioè il nostro codice genetico. Il medico lo ha rivelato a Hong Kong a uno degli organizzatori di una conferenza internazionale sull’editing genetico al via domani. Il ricercatore Jiankui He ha dichiarato di essere intervenuto sugli embrioni di 7 coppie che si erano sottoposte a trattamenti di fertilità, delle quali finora una ha ottenuto la gravidanza, dalla quale sono venute al mondo le due bambine. Il suo obiettivo non era quello di curare o prevenire una malattia ereditaria, ma di provare a conferire un tratto che poche persone hanno naturalmente: la capacità di ‘resistere’ alle possibili infezioni da Hiv, il virus ...