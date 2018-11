Napoli torna campione | Hamsik canta il coro del San Paolo per motivare gli azzurri VIDEO

Hamsik : la Uefa lo celebra - lui canta "Napoli torna campione" : La Uefa celebra Marek Hamsik per il record di presenze con la maglia del Napoli: Contro il Psg al San Paolo aveva toccato quota 512, superando Giuseppe Bruscolotti, che in 16 stagioni ne aveva ...

Serie A - tornano i cori anti-Napoli : ora la Figc deve decidere se è razzismo : Cantare ai napoletani “Vesuvio lavali col fuoco” è come urlare “sporco negro” a un calciatore di colore? L’ennesimo tormentone sui cori delle curve che ciclicamente affligge il nostro calcio e nelle ultime giornate è tornato tristemente di moda si risolve tutto in questa domanda. Il problema è che una risposta vera ancora non è stata data. O meglio: per i regolamenti, che parlano di discriminazione di “origine territoriale”, alla pari di quella ...

Napoli - ai Quartieri spagnoli ritorna il 'Vicolo dell'Amore' : Vico Santa Maria delle Grazie a Toledo da anni era il 'Vicolo dell'Amore', per le strofe di canzoni di Pino Daniele e altri cantautori impresse su striscioni e cuori in polistrolo, appesi dai ...

Napoli - il punto sugli infortunati : Verdi e Younes tornano nel 2019? : Rassegna stampa Simone Verdi e Amin Younes, gli “ultimi” infortunati del Napoli. O meglio: due calciatori che stavano smaltendo i loro problemi e che sono incappati in due distorsioni alla caviglia. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi scrive che entrambi potrebbero tornare nel 2019, anche se i due infortuni sono da verificare. Ed anzi, sembrano avere entità diversa. Per l’esterno tedesco, scrive la rosea, «una lievissima ...

Calciomercato Napoli : Cavani può tornare - ecco le condizioni di De Laurentiis : “Cavani? Sono stato contento di ritrovarlo a Parigi, con lui ci siamo abbracciati e l’ho portato nello spogliatoio. E poi siamo sinceri: lui ha due figli a Napoli, come fa a non mancargli la città? Detto ciò, se a fine campionato il Psg lo cedesse in prestito gratuito o per una cifra simbolica, visto che andrà a scadenza, se Ancelotti desse l’ok e se lui si accontentasse di un ingaggio da 6-7 milioni a stagione allora Edi ...

Napoli - con il Chievo torna Verdi. Younes tra i convocati? : La novità tra i convocati per domenica dovrebbe essere rappresentata dalla presenza di Simone Verdi. L'attaccante ha recuperato dall'infortunio muscolare e Carlo Ancelotti potrebbe utilizzarlo contro ...

Gentiloni torna a Napoli : 'Rifiuti - il governo agita solo paure' : Paolo Gentiloni è a Napoli per presentare il suo libro La sfida impopulista. Da dove ripartire per tornare a vincere. Il giorno dopo il vertice del governo a Caserta sull'emergenza rifiuti. 'Non mi ...

Napoli - LA REGINA DEL SILICONE È TORNATA/ Casa adibita a studio medico : il caso di Maria Nazionale - IlSussidiario.net : REGINA del SILICONE NAPOLI, la donna è TORNATA. Ultime notize, finto chirurgo opera di nuovo nonostante la condanna a 2 anni di carcere

Salvini torna a Napoli : scontri al sit-in dei centri sociali. Un ferito : Gli agenti hanno respinto con una carica dei manifestanti di Insurgencia in Galleria Umberto I. Il tema rifiuti al centro del vertice in Prefettura - Momenti di tensione oggi a Napoli davanti alla ...

Doppia stesa nel centro di Napoli : ora è tornato l'incubo della faida : L'esplosione di numerosi colpi di pistola, come per una 'stesa', è stata segnalata nella notte alla polizia a Napoli. Il fatto verso le 2,30 in vico Giganti. Sul posto si sono recate le Volanti dell'...

Napoli - terminato il calvario di Meret : ecco quando il portiere azzurro potrebbe tornare in campo : Il portiere del Napoli potrebbe rientrare in occasione del match contro l’Atalanta, andando in panchina già con il Chievo Nessuna presenza in stagione, conseguenza dell’infortunio riportato nel corso del ritiro di Dimaro. Per Alex Meret il calvario sembra essere terminato, il portiere azzurro infatti potrebbe già tornare a disposizione di Carlo Ancelotti dopo la sosta, quando il Napoli affronterà il Chievo al San Paolo. La ...

Salvini torna a Napoli : giovedì presiederà il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, giovedì 15 novembre sarà in prefettura a Napoli per presenziare al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica congiunto per le province di Napoli e Caserta.

Live Genoa-Napoli 0-0 tornano Milik - Hysaj e Zielinski : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...