Napoli | in Europa torna il centrocampo titolare Younes recupera con il Frosinone?

'Europa - Mezzogiorno - Mediterraneo : l'ora delle scelte?'. Napoli premia Emma Bonino : ... Letizia Magaldi, Consigliere d'Amministrazione Magaldi Industrie; Marco Musella, Professore ordinario di Economia Politica, già Direttore del dipartimento di Scienze Politiche dell'Università ...

Video Giorgio Napolitano : L’Italia? Non esiste più - c’è solo la sovranità dell’Europa : Giorgio Napolitano: L’Italia? Non esiste più, c’è solo la sovranità dell’Europa Ospite da Fabio Fazio , Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica Italiana rispose ad una serie di domande sulla situazione politica italiana e sulla trattativa stato-mafia. Ampio spazio fu dedicato alla questione europea, così tanto dibattuta. Tra chi si schiera a favore dell’Europa e chi invece pensa che la cosa migliore per gli italiani sia uscire ...

Reina : 'Europa League al Milan e Champions al Napoli' : 'Il calcio cambia in due settimane - ha detto ai microfoni di Sky Sport l'ex partenopeo, ora in rossonero - la fatica a Milanello paga. Quella di Siviglia partita importantissima per il futuro in ...

Psg Napoli - Tuchel : "Mi ispiro alle squadre di Ancelotti. Non siamo favoriti - loro top club d'Europa" : "Come giocatore? Aveva qualcosa di speciale: giocava in un grande club e con una squadra straordinaria. Ma anche da allenatore era fantastico: gioco fluido e molto offensivo. Ho preso ispirazione da ...

Juve - Inter - Napoli e Roma - 4 vittorie : attenta Europa - stiamo tornando : Per carità, c'è bisogno di conferme, il calcio ne chiede in continuazione,, ma i segnali sono tanti: non abbiamo più soltanto la Juve, accanto ai bianconeri sta rifiorendo un mondo di competitività . ...

VIKTOR KASSAI - CHI È L'ARBITRO DI Napoli LIVERPOOL/ Chiariello : "In Europa il Real Madrid è peggio della Juve" : Per NAPOLI LIVERPOOL è stato designato L'ARBITRO ungherese VIKTOR KASSAI: Carlo Ancelotti ne ha un brutto ricordo, nel 2017 le sue decisioni costarono l'eliminazione al Bayern Monaco(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 20:38:00 GMT)

Sarri : “Vogliamo onorare l’Europa League. Stasera tiferò Napoli” : Maurizio Sarri, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato la sfida di Europa League che si disputerà domani tra il Chelsea e il Vidi: “Non sottovalutiamo l’impegno, servirà giocare bene contro una squadra che nella prima gara è stata un po’ sfortunata. Affrontiamo questa competizione con serietà, l’Europa League è molto importante. Chiaramente pensiamo a tornare in Champions League, è la cosa principale al momento, ...

Ancelotti : 'Il Napoli è competitivo anche in Europa' : Napoli - Carlo Ancelotti ha vinto tre volte la Champions ma ' col Milan quelle due volte abbiamo iniziato dal preliminare e le aspettative a quel tempo non era di arrivare a vincerla. La Champions è ...

Napoli - Ancelotti ritrova l'Europa : «La Champions League è eccitante» : Il Napoli atteso dalla bolgia del Marakana. Gli azzurri sono arrivati qualche ora fa a Belgrado, teatro della prima affascinante sfida di questo nuovo girone di Champions League. Carlo Ancelotti,...