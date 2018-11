Napoli | il Chievo fa scherzi | un pari che ' aiuta' la Juve come nello scorso anno

Lazio-Milan 1-1 - Chievo ferma il Napoli : ROMA, 25 NOV - Finisce 1-1 Lazio-Milan, con i biancocelesti che riprendono la partita grazie al gol di Correa al 94' dopo che Kessie aveva portato in vantaggio i rossoneri. La formazione di Inzaghi ...

Napoli-Chievo 0-0 - pagelle / Talvolta il problema è nella testa : KARNEZIS. Col pigiamone verde, fradicio d’acqua, evita l’atroce e clamorosa beffa respingendo quel tiro di Obi al 56’. Bentrovata Ilaria, in questa domenica già grigia e piovoso di suo. Figuriamoci adesso, a meno otto dai maledetti lassù – 6 Sono tre le volte in cui viene chiamato in causa, nessuna delle tre particolarmente preoccupanti, ma lui è pronto. Gli metto giusto mezzo voto in più per movimentare la giornata ultra noiosa – 6,5 MALCUIT. ...

Napoli - Ancelotti dimentica il Chievo : “mettiamo una croce su questa partita. Juve a +8? Ecco cosa dico” : L’allenatore del Napoli ha commentato il pareggio ottenuto contro il Chievo, sottolineando di voler dimenticare in fretta questo passo falso In pochi si sarebbero aspettati un passo falso così clamoroso, un pareggio interno contro il Chievo è senza dubbio un risultato amarissimo per il Napoli, per di più considerando l’ultimo posto in classifica dei gialloblù. Cafaro/LaPresse Carlo Ancelotti ha provato a spiegare nel post gara ...

STRAPPI Napoli : considerazioni semiserie post Napoli-Chievo : Adesso mi dovete spiegare quale scienza ha cacciato oggi il Chievo. Kiyine più che per le sue doti tecniche mi ha impressionato per la capigliatura. Rettifico Kiyine non è male come giocatore, è un ...

Napoli-Chievo - Ancelotti : 'Poca intensità da parte di tutti - ci servirà da lezione per la Stella Rossa' : A commentare l'andamento della gara contro la squadra di Mimmo Di Carlo ci ha pensato lo stesso allenatore del Napoli, che a fine gara - ai microfoni di Sky Sport - non si è detto preoccupato. "...

Napoli Chievo 0-0 - Ancelotti glissa : “Preparati per la Champions” : Napoli-Chievo 0-0, LE PAROLE DI Ancelotti- E’ un Ancelotti soddisfatto a metà quello che parla ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 ottenuto in casa contro il Chievo. Per la seconda volta consecutiva in campionato, considerando le gare in casa, il Napoli impatta al San Paolo. Dopo l’1-1 contro la Roma, ecco le reti […] L'articolo Napoli Chievo 0-0, Ancelotti glissa: “Preparati per la Champions” proviene da Serie A ...

Napoli-Chievo 0-0 : sorride la Juventus - è a +8 : NAPOLI - Sotto la pioggia battente del San Paolo il Napoli si ferma ai pali colpiti da Insigne e Koulibaly e vede la Juventus scappare a +8 dopo tredici giornate di campionato: contro il Chievo del ...

Il Chievo frena il Napoli : Il Napoli non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Chievo e la Juve vola a +8. Stesso risultato anche tra Bologna e Fiorentina, mentre l'Empoli supera 3-2 dopo una clamorosa rimonta l'Atalanta. Dopo il ...

Napoli scialbo - senza idee e meno pericoloso del Chievo : 0-0 : Brusco passo indietro Stavolta il gol all’ultimo minuto, come contro la Roma, non c’è stato. E il Napoli ha pareggiato la seconda partita consecutiva in casa. Un brusco passo indietro, visto che l’avversario è il Chievo ultimo in classifica. I veneti non hanno rubato niente, anzi. Alla fine, fatta eccezione per il palo colpito da Insigne, si sono resi più pericolosi del Napoli. Almeno Karnezis un intervento importante ha dovuto ...

Il Napoli s'inceppa sotto la pioggia : 0-0 col Chievo - Juventus a +8 : Il Napoli bloccato sullo 0-0 dal Chievo: la Juve allunga a più otto in testa alla classifica. Partita deludente degli azzurri che non riescono a buttare giù il muro predisposto da Di...

Calcio - Serie A 2018-2019 : clamoroso pareggio del Napoli con il Chievo - campionato già chiuso? Rinasce l’Empoli : Pomeriggio davvero sorprendente per quanto riguarda la tredicesima giornata del campionato della Serie A di Calcio. Al San Paolo andava sicuramente in scena la sfida più interessante, anche in chiave scudetto: il discorso però sembra essersi già chiuso dopo un terzo dei turni da disputare. I partenopei guidati da Carlo Ancelotti infatti non vanno oltre uno scialbo 0-0 davanti al pubblico di casa con il Chievo che disputa una partita molto ...

Serie A - il Napoli bloccato dal Chievo in casa. Atalanta ko ad Empoli : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Udinese, Juventus e Inter, la tredicesima giornata di Serie A è proseguita con il derby emiliano delle 12:30 vinto dal Parma di D'Aversa per 2-1 sul Sassuolo di Roberto De Zerbi grazie ai gol di Gervinho e Bruno Alves. Nel pomeriggio si sono giocate tre partite con il Napoli di Carlo Ancelotti che non è riuscito ad andare oltre lo 0-0, in casa, contro il Chievo Verona di Mimmo Di Carlo. ...

Risultati Serie A 13ª Giornata – Il Napoli si ferma contro il Chievo - tris in rimonta dell’Empoli : pari Fiorentina : Passo falso del Napoli che si ferma in casa contro il Chievo. Pareggio anche per la Fiorentina a Bologna, vittoria in rimonta dell’Empoli sull’Atalanta: i Risultati della 13ª Giornata di Serie A Dopo la vittoria del Parma nel lunch match contro il Sassuolo, il pomeriggio della 13ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match che regala verdetti importanti. Il primo è quello del Napoli che perde il passo della Juventus, vittoriosa ieri ...

