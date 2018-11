Napoli | case occupate dai clan | una lista in Procura | ecco i primi 100 nomi

Dal 27 al 29 novembre : Arkeda Open House Napoli - appuntamenti per non addetti ai lavori in studi - case e cantieri di architetti : L'idea del progetto prevede di rappresentare un universo ancora poco esplorato dal pubblico, il mondo degli architetti, la cui nobile professione è considerata perlopiù appannaggio di pochi e vista ...

La droga da Varcaturo a Napoli e Caserta : sgominata gang - sette arresti : I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord a carico di sette persone: due in ...

Adescava minori on line - arrestato : 12 vittime - anche a Napoli e Caserta : Dodici le vittime accertate, in cinque casi l'uomo è riuscito a farsi inviare foto e video a sfondo sessuale, in un caso ha tentato, invano, di organizzare un incontro e con un ragazzino ha avuto ...

Napoli - tre studenti in finale al concorso di robotica del Mit. Tg3 - Di Maio e Casellati propongono di pagare il viaggio : Sembrava un sogno irrealizzabile, invece oggi la ‘missione’ al Massachusetts Institute of Technology di tre giovani geni della robotica napoletani potrà diventare realtà. In molti – da Elisabetta Casellati a Luigi Di Maio, fino al Tg3 – si sono detti disponibili a finanziare il viaggio a Boston di Mauro D’Alò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella, studenti all’Istituto tecnico industriale Augusto Righi di Napoli ...

All'Edenlandia il Monopoly gigante Caselle sullo stradario di Napoli : C'è via Scarlatti con Olio e Pomodoro, via dei Tribunali con Sorbillo e via Toledo con Casa Infante. E poi c'è la casella dell'Edenlandia a Fuorigrotta dove il Monopoly Edizione Napoli fa tappa anche ...

Vendita case alle agenzie : il flop di Napoli Servizi : Accelerare scegliendo 3-4 agenzie immobiliari che hanno un portafoglio clienti pesante e ampio oltre che il know how liberando la Napoli Servizi dal compito della dismissione del patrimonio ...

Napoli - il ritorno dei migranti dopo lo sgombero : 'Dormiamo nelle case pericolanti' : Si svegliano ancora nei locali fatiscenti e pericolanti i migranti di via Santamaria a Pianura. La notte, alcuni di loro, l'hanno passata ancora lì, in quelle case sporche, umide e insicure. 'Siamo in ...

Bruno Gröning - tre conferenze a Napoli - Pomigliano e Caserta. : Senza contrapporsi alla medicina ufficiale questo team internazionale cerca di far emergere i punti di convergenza tra spiritualità e scienza medica. Ingresso libero, a offerta volontaria. °°° Per ...

Napoli - scuola senza iscritti : arriva Garrone nelle Case Nuove a rischio : Ciak si gira: alle Case Nuove i casting per il nuovo film di Matteo Garrone, che ha scelto i bambini dell'istituto comprensivo Paolo Borsellino per il suo nuovo film. Bambini che da quest'anno ...

Napolitano torna in Senato dopo l’intervento. Casellati lo omaggia : “Esempio per tutti”. E l’Aula applaude il presidente emerito : dopo l’intervento chirurgico all’aorta della scorsa primavera, quando fu ricoverato d’urgenza al San Camillo di Roma, e il lungo recupero, nell’Aula del Senato è tornato l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per assistere alle comunicazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 ottobre. “Caro presidente credo che la sua capacità di ...

Senato - il ritorno in aula di Napolitano dopo l intervento. Casellati 'è un esempio per tutti' : Il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, è tornato oggi in aula al Senato per la prima volta dopo l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto in primavera. L'ha fatto per ...

Investito sulla Napoli-Caserta : traffico in tilt - otto chilometri di coda : Autostrade per l'Italia comunica che poco prima delle 8 sull'autostrada A1 Milano- Napoli nel tratto compreso tra Acerra e Villa Literno in direzione di Roma è avvenuto un incidente all'altezza del km ...

Sgombero delle case occupate - a Napoli protesta anti-Salvini : Corteo di protesta a Napoli contro il decreto Salvini e le sue applicazioni nello Sgombero delle case occupate. Circa trecento le persone che hanno sfilato inneggiando slogan e bloccando il traffico ...