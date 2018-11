Nadia Toffa su Instagram | ' Mi sento single pur essendo innamorata'

Nadia Toffa commuove il web con un messaggio del suo medico : 'Sono commossa' : Nadia Toffa, famosa e bellissima conduttrice delle Iene, da diverso tempo lotta contro il cancro. Quotidianamente tiene informati i suoi numerosi followers circa le evoluzioni del suo stato di salute. Uno dei suoi ultimi messaggi, però, ha commosso tutto il web. La donna ha pubblicato sul suo profilo social il contenuto di una dedica scritta dal suo medico. Il messaggio del medico che fa le chemio a Nadia Toffa commuove il web Ogni giorno, Nadia ...

Nadia Toffa condivide su Instagram il messaggio del suo dottore : Nadia Toffa condivide su Instagram il messaggio del suo medico e si commuove. La giornalista ormai da quasi un anno sta combattendo contro il tumore e, nonostante le difficoltà, non ha nessuna intenzione di arrendersi. Sorridente e sempre bellissima, Nadia posta spesso foto e video sul suo profilo Instagram, seguito da milioni di fan, raccontando le sue giornate, fra puntate delle Iene e visite in ospedale. Negli ultimi giorni l’inviata ...

Nadia Toffa condivide con i suoi follower i momenti più significativi del suo percorso di guarigione.. Leggi il suo post : Le ultime notizie su Nadia Toffa che continua a condividere con i suoi follower i momenti più significativi del suo percorso di guarigione. Stavolta la conduttrice de Le Iene ha pubblicato su Instagram una foto... L'articolo Nadia Toffa condivide con i suoi follower i momenti più significativi del suo percorso di guarigione.. Leggi il suo post proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Nadia Toffa ringrazia i medici con tanti sorrisi : Nadia Toffa continua a condividere con i suoi follower i momenti più significativi del suo percorso di guarigione. Stavolta la conduttrice ha pubblicato su Instagram una foto dall’ospedale, in cui ringrazia infermieri e medici che «rispondono ai miei sorrisi speranzosi con sorrisi altrettanto speranzosi». Nadia Toffa ha cominciato a mostrarsi anche senza le parrucche che indossa in tutte le puntate della trasmissione. Un post invece in cui ...

Nadia Toffa : «Grazie ai medici - rispondono ai miei sorrisi». Ed Elena Santarelli la incita : «You rock girl» : Le ultime notizie su Nadia Toffa che continua a condividere con i suoi follower i momenti più significativi del suo percorso di guarigione. Stavolta la conduttrice de Le Iene ha...

Nadia Toffa dall'ospedale : "I medici mi rispondono speranzosi" : Nadia Toffa non ha nessuna intenzione di mollare e di far vincere la "bestia". Lo ha detto in più occasioni e continua a ribadirlo. Il cancro non la farà franca e per questo lei continua a lottare. E se solo qualche giorno fa ha espresso qualche dubbio sul fatto che la chemio possa guarirla, invita quanti si trovano nella sua stessa situazione a non mollare, ma soprattutto di non affidarsi ai ciarlatani.Questa mattina, invece, Nadia Toffa ha ...

