Mutui - che cosa dice il grafico del Sole citato da Castelli contro Padoan : Per ora non si tratta di aumenti preoccupanti tali da avere un impatto serio sull'economia ma se lo spread resta alto, il rincaro sul costo del debito di famiglie e imprese rischia di farsi ben più ...

Spread - Pil - Mutui e risparmi : le 8 frasi di Bankitalia che fotografano la crisi : Il calo dei titoli di Stato «ha determinato una riduzione del valore della ricchezza finanziaria delle famiglie» del 2% (85 miliardi) nei primi sei mesi 2018. Con 100 punti di Spread rischio di aumento di 30 punti base per i tassi dei mutui. Le preoccupazioni della Banca d’Italia per le politiche di bilancio italiane: le punto per punto le valutazioni del Rapporto sulla stabilità finanziaria.

Tria ora lancia l'allarme "Mutui saranno più cari". Ora apre alle modifiche : Le parole del ministro dell'Economia , Giovanni Tria preoccupano e non poco i risparmiatori. Il titolare di via XX Settembre adesso accende i riflettori sui mutui che potrebbero subire gli effetti delle altalene sui mercati e ...

Manovra - Tria apre alle modifiche : «Se spread alto a lungo rischi sui Mutui» Pochi ordini : male l’asta dei Btp Italia : Il premier: «Nessuna disobbedienza alle regole comuni». Moscovici: «No a mercanteggiamenti». Salvini al Commissario: «Basta insulti all’Italia. Il ministro dell’Economia: «Puntiamo a soluzione condivisa»

Banche - effetto spread : Mutui e prestiti più cari a ottobre : Il rialzo dello spread sui titoli di Stato inizia a produrre effetti concreti. A ottobre - registra l’Abi - risalgono i tassi sui nuovi finanziamenti mentre frena, pur rimanendo positiva, la crescita degli impieghi a famiglie e imprese. Nel suo rapporto mensile l’Associazione segnala che il tasso medio sulle nuove operazioni per l'acquisto di abitazioni a ottobre è risalito all'1,87% dall'1,80%...

Perché i nuovi Mutui costano di più per effetto dello spread : Richiedere la surroga del mutuo Era solo questione di tempo, ma oltre che sul bilancio dello stato la crescita dello spread comincia ora ad avere i suoi effetti anche sulle famiglie italiane. Secondo dati raccolti dalla Stampa, a ottobre diverse banche hanno reso più cari i nuovi mutui, portando quindi chi li chiede a pagare rate più costose sul proprio prestito. Si tratta di variazioni ancora piccole, per il momento, seppure ampiamente attese ...

Mutui - dire che sono tornati ai livelli pre-crisi è falso. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate : l’Agenzia delle Entrate sbugiarda le banche che continuano ad affermare, tramite i rappresentanti delle sue associazioni, che l’erogazione dei finanziamenti alle famiglie è ritornato sui livelli ante crisi. E’ quanto affermato dal professor Giuseppe Ghisolfi, attuale vicepresidente e Tesoriere di ESBG, il Gruppo Europeo delle Casse di risparmio, ed ex vicepresidente dell’Abi, la settimana scorsa durante un confronto con il sottoscritto nel talk ...

Mutui - prima di concederli adesso le banche prendono tempo : Il tempo che trascorre tra la richiesta di mutuo e l’effettiva erogazione si sta dilatando. Alla pari di gestori e alcune agenzie di rating - che stanno prendendo tempo in attesa di prendere una posizione netta sui BTp - anche le banche, in fase di erogazione dei Mutui, starebbero temporaggiando, tenendo in standby numerosi clienti che hanno fatto, anche da oltre due mesi, la domanda di concessione del prestito ipotecario... ...

La corsa dello spread spinge al rialzo i Mutui. E le banche rallentano i dprestiti alle imprese : I rincari saranno soprattutto sui contratti futuri. Il differenziale sui titoli tedeschi arriva a 340 punti poi cala a 301