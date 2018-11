Muore schiacciato da un albero capostazione del Soccorso alpino

Maltempo a Napoli : Muore uno studente 21enne schiacciato da un albero : Napoli e la Campania sono in ginocchio a causa del Maltempo. Questa mattina un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita in to alla caduta di un albero in zona Fuorigrotta, nei pressi dello Stadio San Paolo. Il tremendo episodio La vittima è Davide Natale [VIDEO], uno studente universitario poco più che ventenne, originario di San Nicola La Strada provincia di Caserta. Il giovane stava camminando in compagnia di un amico nei pressi di Via ...

Incidente sul lavoro : operaio Muore schiacciato dal braccio di una gru : schiacciato dal braccio di una gru mentre lavorava in una dittadi Bosco Mesola , Ferrara, : così è morto stamani, 21 novembre, un uomo di 68 anni di Fusignano. Lo si apprende dal sito Estense.com. La ...

Usa : blocco di cemento lanciato da un ponte - 54enne Muore schiacciato in auto : Una terribile tragedia si è verificata ieri mattina a Nashville, in Tennessee, Usa. Un blocco di cemento infatti, non si sa ancora per quale assurda ragione, è stato lanciato da un ponte, probabilmente dallo Shelby Avenue Bridge. Il blocco, pesantissimo, ha colpito in pieno un'auto, dove viaggiava il 54enne Joe Shelton. Secondo quanto si apprende dalla stampa americana, l'uomo stava tranquillamente andando a lavoro, come ogni mattina, presso il ...

Maranello - fornaio Muore schiacciato da una macchina : Andrea Vecchi, titolare del Forno di Levizzano, azienda panificatrice di Pozza di Maranello, è rimasto schiacciato dai meccanismi di una macchina confezionatrice ed è morto.Continua a leggere

Operaio Muore schiacciato da macchinario : ANSA, - MODENA, 20 NOV - Un uomo di 54 anni è morto poco dopo mezzanotte a Pozza di Maranello, in provincia di Modena, a causa di un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda che si ...

Infortuni : Bergamo - elettricista Muore schiacciato da bobina (2) : (AdnKronos) - "Quanto è accaduto non è degno di un paese che si dichiara civile e di aziende che, a parole, dichiarano di mettere la sicurezza al primo posto" hanno commentato oggi i sindacati. "Le dichiarazioni non sono sufficienti: certi eventi non si possono ritenere fatalità. Troppe volte la sic

Infortuni : Bergamo - elettricista Muore schiacciato da bobina : Milano, 19 nov. (AdnKronos) - Si allungala lista degli Infortuni mortali avvenuti nei luoghi di lavoro in provincia di Bergamo. "E' deceduto l’elettricista della ditta Elettrobonatese di Bonate Sopra che operava all’interno della Diesse Rubber Hoses e che il 5 novembre scorso era rimasto coinvolto i

Clivio. Roberto Marchiotto Muore schiacciato dal cancello di casa : E’ sotto choc Clivio per il terribile incidente domestico costato la vita a Roberto Marchiotto. Il pensionato di 74 anni

Frontale tra due auto a Treviso : Alessandro Muore a 24 anni schiacciato tra le lamiere : Incidente mortale a Cornuda, in provincia di Treviso: in seguito allo scontro Frontale tra due auto, Alessandro Gagno, 24 anni, è morto a bordo della sua macchina. Dopo l'impatto, si è ribaltato e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarlo dalle lamiere.Continua a leggere

75enne Muore schiacciato da un cancello : L'Aquila - Un anziano di 73 anni, A.V. di Scurcola Marsicana (L'Aquila), è deceduto in seguito ad un incidente accaduto presso la sua abitazione. L'uomo stava riparando un cancello di ferro e, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto dallo stesso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco di Avezzano che hanno potuto solo constatare il decesso. leggi tutto

Esce di strada - Vittorio Muore schiacciato nell’Apecar : con quel mezzo aveva girato il mondo : Vittorio Piva è deceduto in un drammatico incidente stradale nel Ravennate, era una persona molto conosciuta ed amata in tutta la Bassa Romagna per la sue imprese in giro per l'Italia con la sua inconfondibile Apecar, addobbata da fotografie, bandierine e adesivi provenienti da ogni parte del mondo.Continua a leggere

