Morto il regista Bernardo Bertolucci Generoso di suo e con il suo cinema

Bernardo Bertolucci - è Morto il grande regista di 'Ultimo tango a Parigi' : È morto a Roma Bernardo Bertolucci all'età di 77 anni dopo una lunga malattia. È stato il regista di una serie di film che hanno segnato indelebilmente la storia del cinema sia italiano che internazionale. Celeberrimi i capolavori "Ultimo tango a Parigi" con Marlon Brando e "L'Ultimo Imperatore" dedicato all'Ultimo imperatore cinese, per il quale vinse un Oscar nel 1988 (l'unico regista italiano ad averlo vinto). Figlio del grande Attilio ...

Bernardo Bertolucci Morto a 77 anni : il regista era malato da tempo : morto il regista Bernardo Bertolucci. Aveva 77 anni e si è spento a Roma dopo una lunga malattia. Tra i suoi capolavori, molti dei quali entrati nella storia del cinema, c'è anche quell'Ultimo Tango a Parigi che suscitò molte polemiche per la violenza delle sue scene di sesso. Bertolucci però è stato anche tra i più internazionali dei nostri maestri. Unico italiano ad aver vinto l'Oscar come migliore regista nel 1988 per L'Ultimo imperatore, una ...

Cinema - Morto il regista Bernardo Bertolucci : L"ultimo dei grandi maestri del nostro Cinema, Bernardo Bertolucci, unico italiano ad aver vinto un Oscar per la regia, ci ha lasciati per sempre. Di lui ci resteranno dei capolavori come Ultimo tango a Parigi, Novecento e l"Ultimo Imperatore.L"infanzia, l"amicizia con Pasolini e l"esordio al CinemaBernardo, figlio del poeta e critico letterario Attilio Bertolucci, nasce nel 1941 vicino a Parma, a pochi chilometri dalla casa dove abitò Giuseppe ...

