Morto Bernardo Bertolucci uno dei più grandi registi del cinema

Bernardo Bertolucci - è Morto il grande regista di 'Ultimo tango a Parigi' : È morto a Roma Bernardo Bertolucci all'età di 77 anni dopo una lunga malattia. È stato il regista di una serie di film che hanno segnato indelebilmente la storia del cinema sia italiano che internazionale. Celeberrimi i capolavori "Ultimo tango a Parigi" con Marlon Brando e "L 'Ultimo Imperatore" dedicato all 'Ultimo imperatore cinese, per il quale vinse un Oscar nel 1988 (l'unico regista italiano ad averlo vinto). Figlio del grande Attilio ...

