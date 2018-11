Morto Bernardo Bertolucci | il grande regista di Ultimo tango a Parigi

tvzap.kataweb

(Di lunedì 26 novembre 2018) Dopo una lunga malattia, si è spento a Roma ilpremio Oscar. Originario di Parma, aveva 77 anni e, nel corso della sua vita, ha realizzato diversi film disuccesso, tanto di pubblico quanto di critica. Tra le sue opere più importanti spicca ovviamentema non si possono non citare L’imperatore, The dreamers – I sognatori, Il tè nel deserto, Io ballo da sola e Piccolo Buddha.