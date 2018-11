Morandi su L' isola di Pietro | ' Si chiude una storia che potrebbe avere un seguito'

Blastingnews

(Di lunedì 26 novembre 2018) Domenica 25 novembre è stata trasmessa su Canale 5 la puntata conclusiva de 'L'di' che ha messo fine alla seconda stagione della serie televisiva ambientata in Sardegna con protagonista Gianni. Una fiction che, rispetto alla prima stagione, ha avuto novità, fra le quali l'arrivo di nuovi personaggi come avvenuto nel caso di Isabella, interpretata da Lorella Cuccarini, la quale è tornata adun ruolo come attrice all'interno di una fiction dopo ben sei anni dopo la sua partecipazione al cast di 'L'amore è sordo'.I fan, dopo il termine de "L'di2", stanno incominciando a chiedersi se ci possano essere le condizioni per parlare di un prosieguo della fiction: d'altronde gli ascolti hanno mantenuto un buon livello, solo leggermente al di sotto della prima annata. L'entusiasmo da parte del pubblico non è mai mancato a dimostrazione dell'affetto nei ...