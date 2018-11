Scacchi - Caruana-Carlsen : Spareggio Mondiale 2018. Quando si gioca? Data - programma - orari e tv : Dopo aver pattato tutte e 12 le partite a cadenza classica, Magnus Carlsen e Fabiano Caruana si ritroveranno mercoledì, a Londra, per quella che in qualunque caso è l’ultima giornata del loro match valido per il titolo Mondiale di Scacchi 2018. Non era mai accaduto che in una sfida iriData tutte le partite a tempo normale finissero senza un vincitore, e in ogni caso pochissimi erano stati i casi (anche in ragione di format ben diversi da ...

Caruana-Carlsen - Spareggio Mondiale Scacchi 2018 : data - programma - orario e tv. Il regolamento : Zero vittorie di Magnus Carlsen, zero vittorie di Fabiano Caruana, dodici patte: gli incontri a cadenza classica del match valido per il titolo Mondiale di scacchi 2018 si sono conclusi così, senza qualcuno in grado di prevalere sull’altro. La conseguenza è che la sfida non finisce qui, ma ha un’ultima, definitiva coda: gli spareggi a tempo veloce. Per tre volte lo spettro delle partite rapid si è concretizzato da quando esiste il ...

Mondiale Scacchi – A Londra ancora un pareggio - si va al tie break : Mondiale Scacchi: pari anche la dodicesima, sul 6 a 6 si va al tiebreak! ancora un pareggio nel Mondiale di Scacchi a Londra! Si concludono sul 6 a 6 le 12 partite regolamentari “a tempo lungo”, ora il titolo iridato sarà assegnato con le partite di gioco veloce mercoledì 28. E’ stata una partita strana la dodicesima: Caruana ha pensato molto, non ha giocato benissimo, dopo 31 mosse aveva posizione inferiore ed aveva anche poco tempo. E a ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen patta la dodicesima con Caruana in posizione di vantaggio - si deciderà tutto negli spareggi a tempo veloce : La più incomprensibile delle patte è stata siglata pochi minuti fa nella dodicesima partita del match valido per il titolo Mondiale di Scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese, dopo 31 mosse, stava esercitando una notevole pressione sullo schieramento di Caruana, quando, per motivi sconosciuti al mondo, ha “salvato” l’italoamericano da seri problemi di tempo offrendogli il mezzo punto, prontamente accettato. ...

Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 : il programma e l’orario di oggi (26 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming : L’ultima sfida. O forse no. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana sono attesi dalla dodicesima e ultima partita a cadenza rapida del match valido per il titolo Mondiale di scacchi. Nelle prime undici, nessuno è riuscito a battere l’altro: 5,5-5,5 è il punteggio attuale. Il lunedì di Londra vedrà andare in scena quella che potrebbe essere l’ultima partita di un match che, finora, sta facendo la storia più per la quantità di patte che ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen-Caruana - gli alfieri e le ultime cartucce. Il senso delle partite decisive : Ora che anche l’undicesima partita è terminata patta, la speranza di tutti gli appassionati di Scacchi è una: che Magnus Carlsen e Fabiano Caruana non ripetano quello che accadde nel 2016, nella dodicesima partita tra il norvegese e il russo Sergej Karjakin. Sul punteggio di 5,5 pari, il match di New York si era portato a un ultimo incontro del quale le prospettive non erano chiare. A renderle ben presto palesi ci pensarono i due ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen e Caruana pattano anche l’undicesima partita. Lunedì la dodicesima - decisiva o forse no : Non c’è semplicemente verso di sbloccarlo, questo match valido per il titolo Mondiale di Scacchi che mette di fronte Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. I due migliori giocatori del mondo hanno pattato anche l’undicesima partita, e si trovano ora sul 5,5-5,5. Il norvegese è tornato a giocare 1. e4, esponendosi nuovamente alla Difesa Russa (o Petrov, che dir si voglia) da parte dell’italoamericano. Se nella sesta partita, quella ...

Carlsen-Caruana - Mondiale Scacchi 2018 : gara-12 e spareggio in vista. Data - programma - orari e regolamento : Magnus Carlsen e Fabiano Caruana hanno pareggiato anche la gara-11 dei Mondiali di scacchi 2018 che si stanno disputando a Londra (Gran Bretagna). La pirotecnica sfida tra i due migliori giocatori del ranking FIDE non si sblocca: undicesima patta consecutiva, i due contendenti al titolo iridato non riescono a ottenere la vittoria e ormai siamo prossimi all’epilogo della competizione. Resta soltanto una partita da giocare col format ...

