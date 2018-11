Monchi | ' Roma | serve tempo Contro il Real voglio una squadra ambiziosa'

Roma - Monchi pronto alla sfida col Real Madrid : “motivati al 100% - ma loro sono sempre favoriti” : Roma, Monchi ha parlato della gara che i giallorossi affronteranno contro il Real Madrid, decisiva per il passaggio del turno in Champions League “A livello di motivazioni, la Roma c’è al 100%. L’anno scorso è stato bellissimo, quest’anno abbiamo fatto molti cambiamenti e ci è servito del tempo per trovare la strada giusta. Ora siamo più vicini a quello che vogliamo. La squadra si conosce meglio e stiamo ...

Roma - Monchi : "Real? Ce la giocheremo faccia a faccia". Pellegrini out : 'Ci serve tempo'. In un'intervista a ' Marca ' il direttore sportivo della Roma, Monchi, parla della sfida con il Real di domani, partendo dagli infortunati: 'Manolas e Kolarov ci saranno, De Rossi, ...

Real Madrid e Inter - Di Francesco si gioca la Roma : se salta via anche Monchi : - Per quanto l'esonero non sia la prima soluzione considerata, scrive Il Corriere dello Sport , la società sta valutando anche questa ipotesi nel caso la situazione dovesse precipitare nelle prossime ...

Roma - Monchi anticipa tutti per un top player! : Adrien Rabiot nel mirino della Roma, con Monchi che, come scrive la Gazzetta dello Sport , vuole anticipare tutti, presentando un'offerta al Paris Saint-Germain a gennaio. Rabiot è in scadenza di contratto con il PSG.

Roma - il ds Monchi ed il rinnovo di Under : “non è il momento giusto - deve lavorare” : Roma, il ds Monchi ha glissato in merito all’ipotesi di rinnovo per Under, il turco sta continuando a migliorare, ma ancora non è il momento di prolungare il contratto “Il rinnovo di Under? Ancora no, non abbiamo ancora deciso di fare niente. È vero che è un ragazzo che, dopo il suo arrivo, sta crescendo, ma credo che non sia il momento. È il momento che lui continui in questa crescita, lasciarlo lavorare tranquillo, e quello ...

Roma - il talento si ricerca in Olanda : Van de Beek dell’Ajax sulla lista di Monchi : Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. Ricordate la contestazione dei tifosi della Roma? —> il link: tifosi contro la dirigenza Una […] L'articolo Roma, il talento si ricerca in Olanda: Van de Beek dell’Ajax sulla lista ...

Rabiot Roma - Monchi ha un piano per ottenere il sì del centrocampista : Rabiot Roma – Adrien Rabiot è un ottimo centrocampista, giovane, con elevata esperienza internazionale e soprattutto in scadenza di contratto. Complice soprattutto quest’ultimo aspetto il francese del PSG è nel mirino di tanti top club in giro per l’Europa. Tra questi figurano diverse società italiane che da anni sono sulle sue tracce, adesso più che […] L'articolo Rabiot Roma, Monchi ha un piano per ottenere il sì del ...

Rugani-Roma? Contatti con Monchi/ Ultime notizie calciomercato - esperienza alla Juventus al capolinea - IlSussidiario.net : Rugani-Roma? Contatti con Monchi. Il padre del difensore della Juventus sbotta "Questa storia finirà presto'. Possibile sbarco a gennaio

Calciomercato Roma - Monchi ci prova per Rugani : Calciomercato Roma, Rugani NEL MIRINO- Da quando è arrivato alla Juventus sta forse vivendo il periodo più difficile. Daniele Rugani, in questo avvio di stagione, è stato usato col contagocce da mister Allegri, quasi ai livelli dei primi mesi del suo arrivo in bianconero. Il giovane difensore, che nemmeno in Nazionale è stato impiegato da […] L'articolo Calciomercato Roma, Monchi ci prova per Rugani proviene da Serie A News Calcio - ...

Van de Beek alla Roma?/ Ultime notizie : Monchi dopo Kluivert punta gli altri gioielli dell'Ajax - IlSussidiario.net : Van de Beek alla Roma potrebbe essere un colpo di calciomercato della Roma nella sessione di riparazione di gennaio prossimo.

Roma - Monchi : 'Il bilancio del VAR è positivo. Marotta all'Inter? È un patrimonio italiano - è un bene se resta qui' : Nonostante le dure parole del post Roma-Fiorentina , "Chiediamo più rispetto da parte degli arbitri", aveva detto,, Monchi, direttore sportivo della Roma, ha ribadito la sua fiducia nei confronti ...

Roma - Monchi : 'Marotta all'Inter un bene per il calcio italiano' : Roma - ' Io sono poco oggettivo perché da quando sono arrivato in Italia ho sempre detto che gli arbitri italiani sono il top e sono un difensore del Var, ma credo che per le prime 12 giornate il ...

Calciomercato Roma - può arrivare un centrocampista offensivo : Monchi osserva la Liga : Le condizioni di Pastore, praticamente più fuori che a disposizione di Di Francesco, hanno indotto il ds Monchi a cercare un elemento che possa contribuire ad aiutare la Roma a raggiungere gli obiettivi stagionali. Il 4-2-3-1 molto elastico dell’ex tecnico del Sassuolo ben si presta alle caratteristiche di Pellegrini, ma è impensabile che il centrocampista possa giocare sempre. A prescindere da questo, dato che comunque ci ...