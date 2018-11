Milano | UBI apre il Piccolo ai bambini e premia le attrici

Quel legame indissolubile tra Milano - la cultura e l’industria : Da questo matrimonio fra cultura e industria ci guadagnavano un po' tutti. Le aziende, da un lato, avevano trovato finalmente la maniera più efficace per entrare nell’immaginario di un Paese invaghito dal desiderio del benessere ma tutto sommato rimasto ancora sotto una linea di indecisione programmatica. I letterati, dall'altro, tornavano a sperimentare una posizione di centralità nel delinearsi di un secolo che fino ad allora ...

Volley – Milano subito in campo per ripartire in campionato : domani arriva Castellana Grotte : Nonostante l’avvio di campionato incerto, con 3 sconfitte ed una sola vittoria, la Revivre Axopower Milano non si dà per vinta: domani la formazione di coach Giani cerca la svolta contro Castellana Grotte ripartire con una vittoria e iniziare un nuovo percorso: è questo l’obiettivo della Revivre Axopower Milano che domani torna in campo per la quinta giornata del campionato di Superlega. Alle ore 18.00, nell’impianto sportivo del ...

L'Italia nella morsa del maltempo : nubifragio a Roma - tromba d'aria a Milano : Roma: chiuse alcune stazioni della metro, automobilisti sui tetti delle macchine - A causa del maltempo sei stazioni della metro sono state chiuse dopo essersi allagate. Diversi automobilisti sono ...

Milano - la carta di identità (falsa) con la scritta 'nubile' : arrestato il broker della droga : Il pluripregiudicato Pietro Matranga, con l'obbligo di dimora, fermato in un controllo di routine: oltre al documento falso, aveva in casa un piccolo quantitativo di hashish

Volley – La Revivre Axopower Milano cade all’esordio : secco 3-0 subito dalla Consar Ravenna : Brutta prestazione degli uomini di Andrea Giani: mai stata in partita, la PowerVolley è mancata in difesa, attacco e a servizio Inizia con una sconfitta il cammino della nuova Revivre Axopower Milano nella Superlega 2018-2019. Nell’anticipo della prima giornata del campionato andato in scena al Pala De Andrè di Ravenna, la formazione di Giani si arrende in tre set ai padroni di casa della Consar con i parziali 25-16, 25-14 e 25-15. Non c’è ...

Il caso Milano presentato al meeting di Lubiana : I dettagli del progetto, gli aggiornamenti, le fasi di sviluppo e uno spazio per i commenti. Il sito del Bilancio

Basket - Supercoppa Milano fa subito festa - Torino cede 82-71 : BRESCIA - Si apre nel segno di Milano la nuova stagione di Basket. L'Olimpia supera Torino 82-71 nella finale di Supercoppa italiana e alza per la terza volta consecutiva il trofeo. Tutto come da ...

