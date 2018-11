Milano | aborto | la vittoria delle ancelle di Non una di meno | ritirata la

Milano - Non una di meno contro la mozione anti-aborto. Protesta in consiglio comunale : “No al Medioevo” : Protesta silenziosa e pacifica in consiglio comunale a Milano di alcune esponenti di ‘Non una di meno‘ il movimento femminista che lotta per i diritti delle donne. Cinque attiviste si sono alzate in piedi, nella zona riservata al pubblico, mentre iniziava in aula la discussione sulla mozione anti legge 194, presentata dal consigliere di Forza Italia, Luigi Amicone. Le donne erano vestite con un mantello rosso e un copricapo bianco ...

La mozione anti-aborto arriva a Milano : la protesta delle "ancelle" in Consiglio comunale : La rete 'Non una di meno' ha inscenato in aula una manifestazione con mantelli rossi e cartelli contro la richiesta del ciellino Amicone di sostenere Milano come "città per la vita"

Mentre negli USA la pillola arriva a casa - a Milano arriva la mozione anti-aborto : Mentre a Roma, Milano e Verona arrivano le mozioni anti-aborto, negli Stati Uniti le donne ricevono la pillola per abortire direttamente per posta. In Italia sono giorni convulsi. A Verona, Roma e Milano sono arrivate le mozioni anti-aborto. La città di Giulietta (corri ragazza, corri!) è stata la prima a vederla approvata: Verona è stata dichiarata “città della vita” e sostiene le associazioni cattoliche contrarie all’aborto. È stata poi la ...

Aborto - la mozione contro l’interruzione di gravidanza arriva anche a Milano : (foto: Nenov/Getty Images) Oggi anche a Milano è stata presentata una mozione contro l’Aborto, già approvata a Verona il 5 ottobre 2018. L’iniziativa, nel caso di Milano, è stata sostenuta dal consigliere di Forza Italia Luigi Amicone e vede unito tutto il centrodestra ma non è stata discussa subito perché la sinistra era contraria e verrà affrontata ai primi di novembre 2018. Il testo della mozione contesta la legge 194 ...

La mozione anti-aborto di Verona arriva anche a Milano : la presenta Fi - il Pd : "Grave provocazione" : Porta la firma del ciellino Luigi Amicone, in aula tra una decina di giorni, ma tutto il centrodestra è d'accordo. Non è stata ancora discussa, perché la sinistra era contraria

Spina bifida corretta nel feto/ Milano - nuova tecnica in utero meno invasiva per evitare l'aborto : Spina bifida corretta nel feto, nuova tecnica in utero meno invasiva e che evita l'aborto. L'intervento è stato effettuato al San Raffaele di Milano da un equipe di professionisti.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Aborto - flash mob 'Non una di meno' a Milano Cadorna : flash mob delle attiviste di 'Non una di meno', a Milano, alla stazione di Cadorna in vista della manifestazione nazionale prevista per oggi pomeriggio a Verona 'Molto più di 194'. Sventolando ...

Verona - “Aborto libero e garantito” : in migliaia in piazza per difendere la legge 194. Sostegno anche da Milano : In migliaia sono scese in piazza a Verona per difendere un loro diritto. Quello di abortire, previsto dalla legge 194. Al grido di “il corpo è mio, decido io” e “fuori gli obiettori dagli ospedali”, le attiviste di “Non una di meno” hanno manifestato dopo la contestata mozione 434 sull’aborto, votata in consiglio comunale, anche dalla capogruppo del Pd. Il corteo è partito dalla stazione Porta Nuova e ...

Milano - associazioni ProVita e Forza Nuova in presidio : “Abrogare la 194. L’aborto favorisce l’immigrazione” : presidio di Forza Nuova e delle associazioni cattoliche riunite nel Comitato No 194 in piazzale Cadorna a Milano, per chiedere un referendum abrogativo della legge sull’aborto, la 194. Alla manifestazione, che inizialmente doveva essere un corteo poi vietato dalle forze dell’ordine, partecipano meno di un centinaio di persone. Nel corso del presidio le forze dell’ordine, in tenuta antisommossa, hanno fatto allontanare un piccolo gruppo di ...