Milan | Salvini replica a Gattuso | “Con qualche sostituzione non avremmo pareggiato”

Lite Salvini-Gattuso per il Milan. Il vicepremier : "Perché non ha fatto i cambi?". L'allenatore : "Pensi al paese" : Un pareggio che lascia tutto invariato nella lotta Champions. Lazio e Milan si spartiscono la posta all'Olimpico, ma per un soffio i rossoneri non trovavano il successo esterno, colpa di un gol di Correa allo scadere. Al termine del match, intercettato da alcuni cronisti, il vicepremier Matteo Salvini, noto tifoso milanista e con sciarpa rossonera al collo, ha ammesso di essersi divertito ma non ha mandato giù certe scelte di Gattuso: ...

