Milan | Leonardo rivela | ‘Ibrahimovic? Non è il momento per parlare di mercato'

Il calciomercato oggi – Milan - contatto tra Leonardo e Fabregas - asse con il Chelsea : Il calciomercato oggi – Il Milan è sceso in campo nella 13^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Gennaro Gattuso è stata beffata nel finale dalla Lazio, 1-1 il risultato finale in un match molto importante valido per la zona Champions League. Il club pensa anche al calciomercato, i rossoneri hanno intenzione di regalare al centrocampo un calciatore di grande esperienza e qualità. Con il Chelsea si è parlato di Fabregas, ...

Milan - Gattuso : 'Il pari è una beffa ma guardiamo avanti - con Leonardo e Maldini si cresce' : ... ma va bene così: ora guardiamo avanti, sperando di recuperare quanto prima qualche giocatore infortunato" ha detto l'allenatore, intervistato da Sky Sport. Tuttavia, nei prossimi giorni non dovrebbe ...

Milan - Leonardo fa chiarezza sul mercato : “Ibrahimovic in rossonero a gennaio? Ecco cosa dico” : Il dirigente rossonero ha parlato del pari ottenuto con la Lazio e sul mercato rossonero, senza sbilanciarsi su Ibrahimovic Un pareggio che sta stretto, un 1-1 che lascia l’amaro in bocca al Milan, ripreso in extremis da una Lazio che evita così il ko interno. Mastica amaro Leonardo, che avrebbe preferito uscire dall’Olimpico con il quarto posto in mano, rimasto però in mano ai biancocelesti dopo il pari di ...

Godin Milan - Leonardo vuole ingaggiare uno dei difensori più ambiti : Godin Milan – Milan senza gran parte della propria difesa. Gli infortuni infatti hanno fatto fuori in successione Caldara, che è nemmeno sceso in campo solo una volta in Europa League contro il Dudelange, Musacchio e Romagnoli. Molti tra i giocatori più importanti della retroguardia rossonera stanno ora affollando l’infermeria di Milanello. Un problema decisamente […] L'articolo Godin Milan, Leonardo vuole ingaggiare uno dei ...

IBRAHIMOVIC AL Milan?/ Ultime notizie calciomercato : Leonardo e Maldini lo hanno convinto - ecco l'offerta - IlSussidiario.net : Milan, torna IBRAHIMOVIC? Tutto pronto per l'arrivo dello svedese, ma occhio alla Sampdoria che ha contattato l'entourage dell'attaccante

Clamoroso Milan : Godin in pugno! Blitz di Leonardo - tutti i dettagli : ' Milan Godin '. Titola così oggi a tutta pagina il Corriere dello Sport a proposito del difensore uruguaiano dell'Atlético Madrid: 'Colpo di Leonardo, ha in pugno il pilastro difensivo dell'Atlético. Godin è in scadenza a giugno e non intende rinnovare il suo ...

Calciomercato Milan - non solo Ibra e De Paul : Leonardo ha altri due obiettivi sul taccuino : Il direttore dell’area tecnica rossonera segue due obiettivi per il mercato di giugno, si tratta di Ben Yedder e Van de Beek Il Calciomercato del Milan pare essere già entrato nel vivo, Leonardo infatti non perde tempo e prosegue nel suo lavoro di rafforzamento della rosa rossonera. LaPresse/EFE Non solo Ibrahimovic e De Paul, il responsabile dell’area tecnica segue anche altri due obiettivi presumibilmente per la sessione di ...

Milan - Ibra mai visto così : ha già fatto sapere a Leonardo... : Le voci insistenti sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan sono sempre più frequenti. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo svedese sarebbe carichissimo: lo ha fatto già sapere a tutti, non intende vestire di nuovo rossonero per fare la figurina ma per mettersi in gioco, competitivo al massimo, al punto da ...

Donadoni : “Non ho mai cenato con Leonardo - il Milan è un sogno” : E’ tornato a parlare Roberto Donadoni. L’ex allenatore del Bologna, ancora senza panchina, si è raccontato ai microfoni di Sportnews.eu parlando della sua carriera e dei suoi progetti futuri. Colui che potrebbe succedere a Gattuso in caso di risultati negativi —> il nome è quello di Donadoni L’ex giocatore del Milan ha risposto proprio ad […] L'articolo Donadoni: “Non ho mai cenato con Leonardo, il Milan ...

Milan - Ibrahimovic ci sta anche per 6 mesi. E aspetta lo squillo di Leonardo : Carlo Laudisa, nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, fa il punto sulla trattativa tra il d.t. Leonardo e l'agente del giocatore, Mino Raiola. Zlatan Ibrahimovic, 37 anni. Getty ...