Milan | Gattuso ringhia contro Salvini

Lazio-Milan - scontro Gattuso-Salvini : social divisi : La politica deve finirla di usare lo sport come propaganda elettorale. Abbiamo dovuto sopportare questo fastidioso megafono per 30 anni. Ci siamo già tolti questo dente cariato e non ne abbiamo ...

Milan - durissimo botta e risposta Gattuso-Salvini : l’allenatore rossonero zittisce il vicepremier : L’allenatore del Milan non le ha mandate a dire a Salvini, presente in tribuna all’Olimpico per assistere al match tra i rossoneri e la Lazio Gennaro Gattuso non è un tipo che le manda a dire, lo ha capito anche Matteo Salvini. Il vicepremier si è visto rispondere per le rime dall’allenatore rossonero, seccato dai commenti al proprio operato rilasciati dal leader della Lega subito dopo il pari tra Lazio e Milan. Presente ...

Milan - Gattuso : 'Faccio i miei complimenti ai ragazzi' : 'Se esiste un dialogo con Ibra e Raiola? Abbiamo un dialogo con tante persone, anche noi come società - aggiunge ai microfoni di Sky Sport - stiamo rientrando nel mondo del mercato e della politica ...

Milan - Gattuso : 'Il pari è una beffa ma guardiamo avanti - con Leonardo e Maldini si cresce' : ... ma va bene così: ora guardiamo avanti, sperando di recuperare quanto prima qualche giocatore infortunato" ha detto l'allenatore, intervistato da Sky Sport. Tuttavia, nei prossimi giorni non dovrebbe ...

Lazio-Milan - Gattuso : “Ibrahimovic? Inutile pensarci ora” : Lazio-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato da “Sky Sport”, Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato della partita pareggiata in casa della Lazio: “Può succedere di abbassarsi un po’. In quei momenti, la differenza l’ha fatta Acerbi che fisicamente ci ha messo in difficoltà però va bene. Guardiamo avanti e speriamo di recuperare qualche […] L'articolo Lazio-Milan, Gattuso: “Ibrahimovic? Inutile ...

Milan - Gattuso : 'Maldini e Leo mi sono stati vicino. Ibra? Vediamo...' : Gennaro Gattuso , allenatore del Milan , parla a Sky Sport dopo il pareggio contro la Lazio : 'Può succedere di abbassarsi un po'. In quei momenti, la differenza l'ha fatta Acerbi che fisicamente ci ha messo in difficoltà però va bene. Guardiamo avanti ...